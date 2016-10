Terahertzstrahlung soll Computer um den Faktor 1.000 schneller machen

Europäischen Forschern ist es gelungen, Computer-Speicher mithilfe von Terahertzstrahlung um den Faktor 1.000 schneller zu machen. Kommen ultraschnelle Computer bald auf den Markt?

Terahertzstrahlung soll Computer beschleunigen

Der Speicher ist einer der limitierenden Faktoren, wenn es um die Schnelligkeit von Computern geht. Je nachdem, wie schnell die Speicherzellen umgeschaltet werden können, kann der Computer umso schneller rechnen. Bisher wird dieses Umschalten über ein externes magnetisches Feld in Gang gesetzt. Mit der sogenannten Terahertzstrahlung, einer elektromagnetischen Welle, die etwa bei Körperscans auf Flughäfen zum Einsatz kommt, soll der Computer-Speicher künftig um den Faktor 1.000 beschleunigt werden können.

Terahertzstrahlung: Überblick über das Experiment. (Grafik: Nature)

Forscher aus Deutschland, Russland und den Niederlanden haben dies in einem Experiment nachgewiesen, dessen Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature publiziert wurden. Allerdings wurde das Konzept nicht mit aktuellen Speicherzellen demonstriert, sondern auf Basis eines nur schwach magnetischen Thuliumorthoferrits (TmFeO3). Hier wurde mit der Terahertzstrahlung ein zehn Mal so großer Effekt wie bei der herkömmlichen Methode mit dem externen magnetischen Feld gemessen.

Forscherliebling Terahertzstrahlung

Noch steht aber nicht fest, ob die Terahertzstrahlung Speicherzellen in modernen Computern dauerhaft um den von den Forschern berechneten Faktor 1.000 beschleunigen kann. So schnell wird uns die Technologie also keine ultraschnellen Computer bescheren. Schon im Einsatz ist die Terahertzstrahlung an Flughäfen, wo mit ihrer Hilfe Körperscans durchgeführt werden, wodurch etwa Waffen oder Drogen aufgespürt werden sollen. Zudem ist eine Verwendung bei der Durchleuchtung von Briefen und Paketen sowie der Überprüfung von Medikamenten auf ihre Echtheit hin möglich. Die Terahertzstrahlung soll auch eine größere Rolle in der Medizin spielen und etwa in der Zahnmedizin die Röntgenstrahlung ablösen.

via www.engadget.com