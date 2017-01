Wie gut sind deine Terminal-Skills? Hier findest du‘s heraus

Dank eines Online-Tests könnt ihr jetzt herausfinden, wie gut ihr wirklich im Umgang mit dem Terminal seid.

Bash: Mit diesem Tool testet ihr euer Terminal-Wissen

Auf Einsteiger kann die Kommandozeile ziemlich einschüchternd wirken. Dabei öffnen sich fernab der grafischen Benutzeroberflächen ganz neue Möglichkeiten für den Nutzer. Zumindest dann, wenn er bereit ist, sich ein wenig in den Umgang mit dem Terminal einzuarbeiten. Eine interessante Möglichkeit, um den eigenen Lernfortschritt zu testen, gibt es jetzt in Form eines Online-Tests.

Die Cmd Challenge testet euer Terminal-Wissen. (Screenshot: cmdchallenge.com)

Bei der Cmd Challenge müsst ihr eine Reihe von Aufgaben im Bash-Shell in jeweils nur einer Zeile erledigen. Was mit einem einfachen „Hello-World“-Beispiel beginnt, wird zunehmend schwerer. Wer sein Bash-Wissen spielerisch überprüfen möchte, der sollte einen Blick auf den Online-Test werfen. Leider gibt es derzeit keine Beispiellösungen, was einen zusätzlichen Lerneffekt bieten könnte. Allerdings sollen die zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.

Cmd Challenge: Terminal-Test ist Open Source

John Jarvis, der Entwickler der Cmd Challenge, hat den Quellcode der Web-App unter der MIT-Lizenz auf Github veröffentlicht. Dort könnt ihr euch auch direkt an der Weiterentwicklung beteiligen und beispielsweise auch neue Aufgaben für den Test vorschlagen oder die Cmd Challenge um beispielhafte Lösungswege erweitern.

