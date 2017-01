Neuer Autopilot-Chef: Swift-Erfinder Chris Lattner verlässt Apple für Tesla

Tesla engagiert den langjährigen Apple-Mitarbeiter und Entwickler der Programmiersprache Swift als Leiter der Autopilot-Software.

Chris Lattner, der bei Apple die Programmiersprache Swift entwickelt hat, verlässt den Konzern nach elf Jahren. Seinen Abgang kommunizierte er am Dienstag über die Swift-Mailingliste. Wenige Stunden später verkündete sein neuer Arbeitgeber seine neue Rolle: Lattner wird Vice President of Autopilot Software bei Tesla, ist also ab sofort für die Autopilot-Software des Unternehmens verantwortlich.

Die Position übernimmt der ehemalige Apple-Manager von SpaceX-Software-Chef Jinnah Hosein, der die Abteilung interimsmäßig leitete. Der frühere Autopilot-Leiter Sterling Anderson hat laut Tesla das Unternehmen verlassen.

Tesla engagiert den langjährigen Apple-Manager Chris Lattner, um die Autopilot-Software voranzutreiben. (Bild: Shutterstock)

Kampf um Talente

Tesla hat erst kürzlich mit dem Rollout des umfassenden Autopilot-Updates begonnen. Nach dem tödlichen Unfall im Frühjahr 2016 geriet der Autobauer für seine teilautonome Funktion unter Kritik. Im Herbst kündigte Tesla deshalb Neuerungen an, die das Autopilot-System sicherer machen sollen.

Apple und Tesla sind mittlerweile bekannt dafür sich gegenseitig Fachkräfte abzuwerben. Im April 2016 schnappte sich Apple Teslas Entwicklungschef Chris Porritt für sein Auto-Projekt. Der Technologiekonzern soll in den vergangenen Monaten dabei seine Strategie geändert haben, die Entwicklung eines eigenen Fahrzeugs soll jedoch weiterhin in Erwägung gezogen werden.

via electrek.co