Tesla: Deutsches Verkehrsministerium warnt per Brief vor Autopilot

Das deutsche Bundesverkehrsministerium warnt Tesla-Fahrer einem Bericht der Bild zufolge per Brief vor der Nutzung des Tesla-Autopiloten.

2.500 Tesla-Fahrer sollen Warnung vom Kraftfahrt-Bundesamt erhalten haben

Der Autopilot der Tesla-Elektroautos ist schon seit längerer Zeit ein heikles Thema. Nach zahlreichen Unfällen mehren sich die kritischen Stimmen zu Teslas Assistenz-System. Nun greift selbst die Bundesregierung ein und warnt deutsche Tesla-Fahrer vor der unsachgemäßen Benutzung der Fahrassistenz. In den kommenden Tagen, so berichtet die Bild, sollen Halter eines Teslas einen Brief vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhalten, in dem sie darauf hingewiesen werden sollen, dass der Autopilot nur als Hilfe benutzt werden dürfe. Die Aufmerksamkeit des Fahrer sei weiterhin zu 100 Prozent auf den Verkehr zu richten.

Damit nicht genug, denn die deutsche Regierung soll Tesla dazu aufgefordert haben, dem Fahrassistenzsystem in neuen Baureihen einen neuen Namen zu geben. Dadurch sollen Missverständnisse vermieden werden.

Immer noch in der Beta-Phase: der Tesla-Autopilot. (Foto: Tesla)

Verkehrsministerium: Tesla-Autopilot stellt „erhebliche Verkehrsgefährdung“ dar

In der vergangenen Woche machte ein Gutachten des Verkehrsministeriums die Runde. In diesem wird der Autopilot des Tesla Model S als „erheblich verkehrsgefährdend“ dargestellt, Verkehrsminister Dobrindt (CSU) will den Wagen jedoch nicht stilllegen, heißt es. Auf Reuters-Anfrage teilte das Verkehrsministerium mit, dass noch keine finale Bewertung der Tesla-Autopilot-Funktion vorliege. Bislang sei die Rechtslage für Nutzer des Assistenzsystems in Deutschland allerdings eindeutig: Der Fahrer müsse trotz der Nutzung des Systems ständig die Kontrolle über sein Fahrzeug behalten.

Autopilot von Tesla: Das Update auf Version 8.0 soll für mehr Sicherheit sorgen. (Screenshot: Tesla)

Es sollte erwähnt werden, dass der Autopilot im Tesla standardmäßig deaktiviert ist. Vor der Aktivierung muss der Fahrer explizit der Warnung zustimmen, dass es sich beim Autopilot um eine neue Technologie und eine Beta-Version handelt. Ferner wird dem Fahrer deutlich gemacht, dass der Autopilot lediglich eine Assistenz-Funktion sei, die es erfordere, die Hände stets am Lenkrad zu behalten. Die Verantwortung liege weiterhin beim Fahrer. Teslas Verhaltensempfehlungen und die deutschen Auflagen sind also nah beieinander.

Seit Monaten wird über die Sicherheit des Assistenz-Systems debattiert, nachdem tödliche Unfälle mit aktiviertem Autopiloten im Models S in den USA und China bekannt wurden. Dass autonome Fahrzeugen die Zukunft gehören wird, steht aber wohl nicht mehr in Frage: Viele, unter anderem auch deutsche Autohersteller, entwickeln entsprechende Assistenz-Systeme, die deutsche Bundesregierung will schnell einen rechtlichen Rahmen für die Nutzung festlegen.

