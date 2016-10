Tesla will am 17. Oktober ein „unerwartetes Produkt“ vorstellen

Tesla wird am 17. Oktober etwas Neues enthüllen. Laut Elon Musk handelt es sich dabei um ein neues, „von den meisten unerwartetes“ Produkt.

Tesla: Neues Produkt, unabhängig vom Tesla/Solarcity-Event

Am Sonntag zog es den Tesla-Gründer und -CEO auf Twitter, um ein Event für den 17. Oktober anzukündigen. Im Zuge der Ankündigung will Musk seinem Tweet zufolge ein neues Produkt ankündigen, das nichts mit der Tesla-/Solarcity-Enthüllung am 28. Oktober zu tun hat. Um was es sich konkret handelt, hat er nicht verraten.

Tesla product unveiling on the 17th (unexpected by most), followed by Tesla/SolarCity on the 28th — Elon Musk (@elonmusk) October 9, 2016

Zu den Produkten, die Tesla am besagten Montag zeigen könnte, gehören ein neues E-Auto – schließlich ist der Roadster schon etwas betagt – oder weitere Verbesserungen an der Autopilot-Funktion. Tesla hat erst vor wenigen Wochen seinen Autopilot in Version 8.0 veröffentlicht, allerdings hatte Musk Anfang dieses Jahres angedeutet, dass man große Fortschritte beim Selbstfahr-Modus erzielt habe, die viele überraschen dürfte.

Eine weitere Möglichkeit: Tesla ist mit dem Design des Interieurs seines Model 3 endlich fertig und bereit, es in der finalen Version zu enthüllen. Wir erinnern uns: Tesla hatte im April dieses Jahres mit dem Model 3 seinen Mittelklasse-Stromer vorgestellt. Dabei war aber nur das Äußere fertig, der Innenraum sollte im Laufe eines weiteren Events gegen Ende 2016 vorgeführt werden.

Zur Enthüllung des Tesla Model 3 war der Innenraum noch nicht final. (GIF: The Verge)

Event am 28. Oktober steht im Zeichen von Solarcity

Spannend für Tesla-Fans wird neben dem 17. Oktober auch der 28. Oktober, denn im Zuge des Events Ende des Monats sollen die ersten Ergebnisse der Zusammenarbeit zwischen Tesla und Solarcity vorgestellt werden. Bestandteil dessen sollen ein Solar-Dach sowie eine neue Generation der Tesla-Powerwall-Speicherlösung und ein neues Tesla-Lagegerät. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Tesla Model 3 in Fotos