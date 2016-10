Tesla: Hardware-Update macht alle neuen Tesla-Fahrzeuge zu selbstfahrenden Autos

Tesla gab gestern bekannt, dass alle neuen Fahrzeuge mit der nötigen Hardware ausgestattet sind, um ausschließlich selbstfahrend unterwegs zu sein.

Tesla: Das „unerwartete Produkt“ wurde vorgestellt

In einem Tweet kündigte Tesla CEO Elon Musk gestern an, dass er um 17 Uhr kalifornischer Zeit den zweiten Teil der Model-3-Präsentation abhalten wird. Das Event war ursprünglich für Montag geplant, er verschob es aber.

Alle ab jetzt gefertigten Fahrzeuge werden mit einem Hardware-Update ausgestattet, das sie zu völlig autonomen Fahrzeugen macht, so Tesla in dem Statement. Acht Kameras erlauben einen 360-Grad-Blick in bis zu 250 Meter Entfernung. Zwölf Ultraschallsensoren entdecken außerdem sowohl weiche als auch harte Objekte. Ein nach vorne gerichteter Radar liefert zusätzliche Daten. Tesla will, dass die Fahrzeuge damit sicherer als mit einem menschlichen Fahrer sind.

@elonmusk This is also what I was alluding to by Model 3 part 2 — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2016

Ende 2017 soll die Tesla-Hardware im Einsatz sein

Tesla wird zwar alle zukünftigen Fahrzeuge mit dieser Hardware ausstatten, bis zur Straßentauglichkeit dauert es aber noch. So müssen noch Millionen Kilometer zurückgelegt werden, bevor es möglich ist, das Auto völlig einem Computer zu überlassen. Dieser kommt mit einer 40 Mal größeren Rechenleistung als sein Vorgänger. Model S und Model X mit dieser Hardware sind bereits in Produktion, so Tesla. Diese Fahrzeuge können auch schon vorbestellt werden, das Model 3 folgt noch. Ende 2017 soll die erste völlig autonome Fahrt von Los Angeles nach New York durchgeführt werden, dabei muss der Fahrer keinen Handgriff mehr machen. Selbst das Aufladen des Autos funktioniert dann vollkommen selbstständig, so Elon Musk in einem Gespräch mit Journalisten.

In neuen Tesla-Fahrzeugen, die mit dem Hardware-Update ausgestattet sind, wird vorübergehend die Autopilot-Software noch deaktiviert.

Here's that intriguing para on Tesla autopilot being turned off in new cars pic.twitter.com/pz54AWYwff — Dave Lee (@DaveLeeBBC) October 20, 2016

In diesem Kontext auch interessant: Tesla Model 3: Innenraum soll sich „wie ein Raumschiff“ anfühlen