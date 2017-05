Tesla verkauft doppelt so viele Model S wie Mercedes von seiner S-Klasse

Tesla hat seinen Vorsprung auf dem US-Markt für Luxusautos vor Herstellern wie Mercedes, Porsche und BMW behauptet. Im ersten Quartal 2017 wurden über 7.000 Model S verkauft.

Luxusautos: Tesla behauptet Führung im US-Markt

Im Jahr 2015 hatte Tesla die Autobranche mit seinen Verkaufszahlen geschockt. Damals meldete der Elektroautobauer, dass er im Laufe eines Jahres in den USA 25.200 seiner Model-S-Wagen verkauft hatte. Das bedeutete nicht nur die Führung auf dem Markt für Luxusautos, sondern einen Marktanteil von rund 25 Prozent. Anders als von manchen Analysten erwartet, konnte Tesla die Führung auch in diesem Jahr behaupten, wie Electrek berichtet.

Mit über 7.000 verkauften Model S setzte Tesla in den ersten drei Monaten dieses Jahres in den USA mehr Luxusautos ab als Porsche (Panamera), Mercedes (S-Klasse) und BMW (6er- und 7-Reihe) zusammen. Zur Einordnung der Zahlen: Das Model S verkaufte sich mehr als doppelt so gut wie die S-Klasse von Mercedes. Zudem konnte Tesla laut IHS Markit schon im dritten Quartal in Folge Verkaufszahlen jenseits der 7.000 für sein Model S melden.

Weltweite Verkäufe von Tesla Model S und Model X. (Grafik: Electrek.co)

In den kommenden Monaten könnte die Vormachtstellung Teslas im US-Luxussegment allerdings bröckeln. Zum einen, weil die Rivalen wie Porsche, Audi oder Mercedes ebenfalls Elektroautos auf den Markt bringen werden. Zum anderen, weil Tesla mit dem für Herbst dieses Jahres erwarteten Model 3 selbst potente Konkurrenz auf den Markt bringt. Viele Käufer, die einen Tesla haben wollen, prognostizieren Branchenexperten, würden sich auch mit einem Mittelklassemodell zufriedengeben.

Tesla: 100.000 verkaufte Model S und Model X 2017

Weltweit hat Tesla im ersten Quartal 2017 rund 25.000 Model S und Model X abgesetzt. Damit könnte Elon Musks Firma die prognostizierten 100.000 Verkäufe dieser beiden Modelle im Gesamtjahr erreichen. Das Model X hat in den USA in den vergangenen Monaten bei den Verkäufen allerdings geschwächelt. Die neuen Registrierungen des Tesla-SUVs sind in den vergangenen beiden Quartalen jeweils rückläufig gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. 2018 will Tesla schon 500.000 Fahrzeuge verkaufen.

