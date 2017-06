Eine Spotify-Alternative fürs Auto: Tesla soll eigenen Musik-Streaming-Dienst vorbereiten

Tesla will einen eigenen Musik-Streaming-Dienst aufbauen. Entsprechende Verhandlungen sollen bereits im Gange sein.

Tesla will eigenen Musik-Streaming-Dienst aufbauen

Tesla will einen eigenen Musik-Streaming-Dienst für die Fahrzeuge des Unternehmens aufbauen. Das geht aus einem Bericht von Recode hervor. Der Hersteller von Elektroautos soll sich bereits in Gesprächen mit der Musikindustrie befinden. Das Angebot wird vermutlich direkt in den Touchscreen der Tesla-Modelle integriert.

Tesla: Die Autofirma von Elon Musk soll einen eigenen Streaming-Dienst planen. (Foto: Shutterstock / Phil Stafford)

Wie genau der Service funktionieren soll, bleibt unklar. Quellen aus der Musikindustrie sollen gegenüber Recode jedoch die Vermutung geäußert haben, dass es eine Art Web-Radio nach dem Vorbild von Pandora werden könnte.

Elektrofahrzeug: Model 3 von Tesla

Warum nutzt Tesla nicht einen der bestehenden Dienste?

Die Frage ist, warum Tesla einen eigenen Dienst aufbauen will. Immerhin gibt es genug Musik-Streaming-Anbieter, die sicherlich gerne mit dem Autobauer kooperieren würden. Letztlich werden wir wohl abwarten müssen, bis es eine offizielle Aussage zu dem Thema von Tesla gibt.

