Uber nicht erlaubt: Tesla verrät erste Details zu seinem Ridesharing-Dienst

„Tesla Network“ nennt der Autohersteller seinen eigenen Ridesharing-Dienst mit selbstfahrenden Autos. Für Uber oder andere Anbieter darf keiner der Pkws fahren.

Geld verdienen nur über Tesla

Als Tesla am Mittwoch ankündigte, dass neue Fahrzeuge mit Hardware für vollautonomes Fahren ausgestattet werden, blieb eine Information beinahe unbemerkt. Auf der Website weist der Produzent an zwei Stellen auf das „Tesla Network“ hin. Bei diesem Netzwerk handelt es sich um Teslas eigenen Ride- und Carsharing-Dienst, den CEO Elon Musk in seinem „Masterplan“ im Juli anklingen ließ.

„Selbstfahrende Tesla-Modelle für Mitfahrgelegenheiten im Freundeskreis zu nutzen, geht in Ordnung. Geld verdient werden darf damit allerdings nur über das Tesla Network, Details folgen nächstes Jahr“, steht im Kleingedruckten bei der Information über den Autopiloten.

Die zukünftigen Tesla-Modelle mit autonomer Fahrtechnologie dürfen nur über das eigene Netzwerk vermietet werden. (Foto: Tesla)

Carsharing mit autonomen Fahrzeugen

Wer mit seinem Tesla Geld verdienen und ihn vermieten will, darf das also nicht mit Uber oder ähnlichen Diensten tun. Tesla will das Carsharing nur über seine eigene Plattform zulassen. Auf ältere Modelle trifft diese Einschränkung offenbar nicht zu.

Musk argumentierte in seinem Masterplan, dass er keine günstigeren Autos produzieren will und Besitzer durch die Vermietung eine weitere Einnahmequelle aufbauen können. Sobald die autonomen Teslas auf den Markt kommen, soll auch das „Tesla Network“ starten. Einen offiziellen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht. Der E-Auto-Hersteller muss zuvor die Software für selbstfahrende Autos fertig entwickeln.

via electrek.co