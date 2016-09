Teslas neuer Riesen-Akku soll Kalifornien vor Stromausfällen schützen

Tesla wird einen südkalifornischen Stromanbieter mit einem gigantischen Lithium-Ionen-Akku versorgen. Der soll bis zu 2.500 Häuser einen Tag lang gegen mögliche Stromausfälle absichern können.

Tesla arbeitet für Edison: Riesiger Lithium-Ionen-Akku soll Ende des Jahres fertig sein

Tesla Motors wird für den südkalifornischen Stromanbieter Southern California Edison den wohl größten Lithium-Ionen-Akku der Welt bauen. Das geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Der Akku soll zur Absicherung gegen Stromausfälle eingesetzt werden und bis zu 2.500 Häuser für einen Tag mit Strom versorgen können. Die Leistung beläuft sich auf 20 Megawatt.

Tesla: Akkuverbund soll als Schutz gegen Stromausfälle eingesetzt werden. (Grafik: Tesla Motors)

Das Spannendste an dem Deal ist der Umstand, dass Tesla schon in wenigen Monaten liefern will. Noch vor Ende des Jahres 2016 soll der Powerpack-Verbund dem Stromanbieter zur Verfügung stehen. Wie viel Southern California Edison dafür bezahlt ist unbekannt. Laut Tesla-Website kostet die Zwei-Megawatt-Variante ihres Akkusystems immerhin schon 2,9 Millionen US-Dollar. Ab 2,5 Megawatt müssen Kunden den Preis direkt bei Tesla anfragen.

Kalifornien: Tesla-Akku nicht das einzige Projekt dieser Art

Anfang 2016 kam es in Porter Ranch, Kalifornien, zu einem massiven Gasleck. Das wurde zwar mittlerweile geschlossen, doch noch immer herrschen Beschränkungen für Kaliforniens größten Erdgasspeicher. Daher haben die kalifornischen Behörden die Stromversorger dazu verpflichtet, Energiespeicher aufzubauen, um das Stromnetz vor möglichen Ausfällen zu schützen. Neben Tesla bauen derzeit auch der US-Energieversorger AES und das kanadische Unternehmen Altagas ähnliche Anlagen in dem US-Bundesstaat auf.

