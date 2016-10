Tesla: Roadster-Prototyp landet für eine Million Dollar auf Ebay

Ein Prototyp des ersten Tesla-Modells wird jetzt auf Ebay angeboten. Die Auktion startet bei einer Million US-Dollar.

Tesla: Roadster-Prototyp kommt für eine Million Dollar unter den Hammer

2008 kam mit dem Roadster das erste Elektroauto von Tesla Motors auf den Markt. Der in Zusammenarbeit mit dem britischen Sportwagenhersteller entwickelte Zweisitzer legte den Grundstein für Teslas Erfolg. Jetzt wird einer von insgesamt zirka 33 Prototypen des Roadsters auf Ebay angeboten. Um ein Schnäppchen handelt es sich dabei allerdings nicht: Gut eine Million US-Dollar will der derzeitige Besitzer des Wagens mit der Prototypennummer 32 für den Roadster haben.

Roadster-Prototyp von Tesla: Schön aber für eine Million US-Dollar nicht gerade günstig. (Foto: Ebay / jester944)

Der Verkäufer argumentiert damit, dass alte Ferraris heute teilweise mehr als 15 Millionen US-Dollar einbringen würden, und dabei handelt es sich nicht einmal um einen Prototyp. Immerhin ist der von ihm angebotene Roadster durchaus ein schönes Exemplar. Er hat weniger als 29.000 Kilometer auf dem Tacho. Außerdem dürften laut Verkäufer auch eine Reihe der anderen Roadster-Prototypen bei Crash-Tests zerstört worden sein. Es bleibt trotzdem fraglich, ob ein Wagen der vor nur acht Jahren für etwa 100.000 US-Dollar verkauft wurde, heute schon eine Million US-Dollar wert ist.

Roadster legte den Grundstein für Tesla Motors

Dass es sich bei Teslas erstem Serienfahrzeug um einen Sportwagen handelte, war kein Zufall. Tesla-Chef Elon Musk hatte die zugrundeliegende Strategie schon 2006 skizziert: Durch den Bau und Verkauf eines teuren Elektrosportwagens in geringen Stückzahlen sollte das Geld hereinkommen, um eine etwa halb so teure Elektrolimousine zu finanzieren. Das Geld wiederum sollte dann in die Entwicklung eines noch preisgünstigeres Elektrofahrzeug gesteckt werden.

Die Preisspirale dreht sich weiter – und zwar nach unten. Bestes Beispiel: Teslas Model 3. Das Elektrofahrzeug soll nur 35.000 US-Dollar kosten und ist damit nur etwa halb so teuer wie der bislang günstigste Wagen von Tesla. Das Ende der Fahnenstange ist damit aber längst nicht erreicht. Im April 2016 hat Elon Musk durchblicken lassen, dass Tesla nach dem Model 3 ein noch günstigeres Elektroauto entwickeln wird.

Ebenfalls interessant: Tesla will am 17. Oktober ein „unerwartetes Produkt“ vorstellen.