Tesla Semi: Elon Musks Elektro-LKW kommt etwas später

Im April twitterte Musk noch, der Semi-Truck solle im September erstmals gezeigt werden – offenbar ist Tesla doch nicht rechtzeitig fertig, um das Ungetüm der Welt zu zeigen. Am Donnerstagmorgen schrieb Musk auf Twitter, die Enthüllung und die erste Testfahrt werden vorläufig auf den 26. Oktober verschoben. Er fügte an, der Truck sei ein Biest und „irreal“.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal.