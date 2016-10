Tesla-Event: Musk stellt neue Solar-Dachziegel und Powerwall-Batterie 2.0 vor

Nach der Ankündigung von selbstfahrenden Autos, lud Tesla mit Solarcity am Freitag erneut zu einem Event. Diesmal ging es um neue Solar- und Energielösungen.

Statt Solarpanelen: Tesla stellt Solar-Dachziegel vor

In der Wisteria Lane, am Set von Desperate Housewives in den Universal Studios in Los Angeles, hielt Tesla am Freitag Abend gemeinsam mit Solarcity eine Produkt-Präsentation ab. Am 17. November werden Aktionäre darüber abstimmen, ob Solarcity und Tesla zusammengelegt werden können. Musk stellte jetzt, nur wenige Tage davor, neue Solar-Dachziegel vor, die zu Demonstrationszwecken auf den Desperate-Housewives-Häusern montiert wurden.

Close up of the solar roof pic.twitter.com/kDsSqtTWK7 — Tesla (@TeslaMotors) October 29, 2016

Die Dachziegel kommen in verschiedenen Ausführungen und sollen stabiler als herkömmliche Dächer sein. An frühere große Solarpanele erinnern sie kaum noch. Musk meinte, dass das Dach mit den Solarziegeln so schön sein wird, dass man es unbedingt seinen Nachbarn zeigen will. Musk erwartet, dass erste Solar-Dachziegel bereits im Sommer 2017 installiert werden.

Stromerzeugung, Speichern von Energie und Transport bezeichnete Musk bei dem Event als die Fundamente des Unternehmens. Die Solarzellen sollen Strom erzeugen, die Powerwall-Speicherlösung soll Energie speichern und Tesla übernimmt den umweltfreundlichen Transport. Musk hob damit noch einmal hervor, was eine Zusammenführung der beiden Unternehmen, Tesla und Solarcity, vereinen würde.

Sollte der Tesla-Solarcity-Deal durchgehen, wird die Produktion der Solarzellen gemeinsam mit Panasonic in Buffalo, New York über die Bühne gehen.

(Screenshot: Tesla)

Powerwall-Batterie: Stärkere Batterie soll Gesamtlösung für Haushalt komplett machen

Im Idealfall hat ein Haushalt in Zukunft dann die Solar-Dachziegel, einen Tesla in der Garage und die Powerwall-Speicherlösung als Energiespeicher.

Bei dem Event in Los Angeles wurde auch die neue Powerwall-Batterie 2.0 vorgestellt. Diese wird 5.500 US-Dollar kosten und den doppelten Energiespeicherplatz des Vorgängermodells besitzen. Im Juli wurde die Produktionsstätte, die Gigafactory in Nevada, offiziell eröffnet. Auch die Batterielösung für Unternehmen hat mit dem Powerpack 2 ein Update bekommen, dieses wird allerdings schon seit September ausgeliefert.

Die gesamte Präsentation kann man sich hier ansehen:

