Tesla verklagt ehemaligen Autopilot-Chef und dessen neues Self-Driving-Startup

Der frühere Tesla-Manager Sterling Anderson soll vertrauliche Informationen gestohlen und Mitarbeiter für sein neues Unternehmen mit Google-Manager Chris Urmson abgeworben haben.

Geheime Daten von Tesla gestohlen

Tesla hat eine Klage gegen seinen ehemaligen Mitarbeiter Sterling Anderson und dessen neuen Geschäftspartner Chris Urmson eingereicht. Anderson war von Dezember 2014 bis Dezember 2016 bei dem Autohersteller tätig, zuletzt als Director of Autopilot Programs. Urmson war bei Googles Self-Driving-Abteilung tätig und verließ vergangenen Sommer das Unternehmen, um sein eigenes Startup Aurora Innovation zu gründen. Bei diesem ist jetzt auch Anderson involviert.

Bei seinem Abgang soll der Tesla-Manager hunderte Gigabytes an vertraulichen Informationen mitgenommen haben, heißt es in der Klage. Außerdem hätten die beiden zwölf Entwickler von Tesla abwerben wollen. Damit habe Anderson gegen das Abwerbeverbot, das er mit seinem Arbeitgeber abgeschlossen hatte, verstoßen. Urmson und das Startup Aurora Innovation sollen gewusst haben, dass Anderson rechtswidrig handelte.

Teslas früherer Autopilot-Manager Sterling Anderson arbeitet mit einem neuen Startup eine autonome Fahrtechnologie. (Bild: Tesla)

Aurora Innovation wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Autopilot-Manager habe während seiner Zeit bei Tesla schon an seinem Startup gearbeitet, wirft das Unternehmen dem Ex-Mitarbeiter vor. Von den zwölf Entwicklern gingen letztlich nur zwei zu Aurora Innovation. Tesla verlangt in dem Rechtsstreit Schadenszahlungen und will eine Betriebsprüfung bei Aurora veranlassen, um zu sehen, ob gestohlene Informationen zum Einsatz kamen.

Aurora Innovation dementiert die Vorwürfe und bezeichnet Teslas Angst vor Mitbewerbern als paranoid und ungesund. Vor Gericht will das Startup die Behauptungen widerlegen. Anfang Januar hat Tesla den Swift-Erfinder Chris Lattner als Andersons Nachfolger geholt.

via www.theverge.com