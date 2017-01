Tesla verlängert Frist für kostenlose Supercharger-Ladestationen

Im November kündigte Tesla an, dass ab 1. Januar das Aufladen an den schnelleren Supercharger-Ladestationen nicht mehr nur kostenlos ist. Jetzt hat das Elektroauto-Unternehmen die Frist um zwei Wochen verlängert.

Danach bekommen Neukunden weiterhin 400 Kilowattstunden pro Jahr gratis dazu, das reicht für etwa 1.600 Kilometer. Nach diesem Verbrauch soll eine kleine Gebühr fällig werden. Tesla hielt fest, dass es noch immer weniger als das Tanken mit Benzin kosten wird. Wer aber seinen Tesla vor dem 15. Januar kauft, erhält auch danach die kostenlose und vor allem unlimitierte Nutzung der Station mit dazu.

