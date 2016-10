Ausbau von Teststrecken für selbstfahrende Autos: Dobrindt spendiert 80 Millionen Euro

Das Bundesverkehrsministerium will 80 Millionen Euro in neue Teststrecken für selbstfahrende Autos investieren. Nach Autobahnen rücken jetzt Landstraßen und der Stadtverkehr in den Fokus.

Selbstfahrende Autos: Mehr Teststrecken in Städten

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) treibt das automatisierte und vernetzte Fahren in Deutschland weiter voran. So sollen schnellstmöglich Regeln für autonomes Fahren auf den Weg gebracht werden, eine entsprechende Ethikkommission hat vor kurzem ihre Arbeit aufgenommen. Ein Gesetzentwurf zum automatisierten Fahren soll den Computer dem menschlichen Fahrer gleichsetzen. Jetzt sollen die Teststrecken für selbstfahrende Autos ausgebaut werden, wie die Hamburger Morgenpost berichtet.

Selbstfahrende Autos: Bundesverkehrsminister Dobrindt will Deutschland fit machen. (Foto: Vladyslav Starozhylov / Shutterstock.com)

Rund 80 Millionen Euro will das Bundesverkehrsministerium in die Hand nehmen, um weitere Versuche mit automatisierten Fahrzeugen zu ermöglichen. Entsprechende digitale Teststrecken sollen in Hamburg, Berlin, Braunschweig, Dresden, Düsseldorf, Ingolstadt und München eingerichtet werden. Auf der A9 in Bayern, wo Autos und LKWs mit automatisierten Systemen seit einem Jahr fahren dürfen, seien die Erfahrungen durchweg positiv, meint Dobrindt. Jetzt sollten die „komplexen Verkehrssituationen“ auf Landstraßen und im Stadtverkehr in den Fokus gerückt werden.

Regeln für selbstfahrende Autos

In anderen Ländern fahren schon selbstfahrende Autos auf den Straßen – nicht immer problemlos. In Singapur etwa, wo seit August Robotertaxis Fahrgäste durch die Gegend kutschieren, kam es zuletzt ebenso zu einem Unfall, wie in Pittsburgh in den USA. Dort sind seit September autonome Uber-Taxis unterwegs. Sie sollen immer wieder in Zusammenstöße verwickelt sein und Verkehrsschilder missachten. Wie in Deutschland plant übrigens auch das US-Verkehrsministerium Regeln für selbstfahrende Autos.

