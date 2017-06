Tim Cook erläutert erstmals Apples Auto-Pläne

Es ist offiziell: Apples nächstes großes Ding sind selbstfahrende Autos. Apple-Chef Tim Cook skizzierte erstmals die Auto-Pläne des Konzerns.

Apple-Chef Tim Cook bestätigt Arbeit an Plattform für selbstfahrende Autos

Seit Jahren schon sitzt ein großes Team von Apple-Mitarbeitern an einem eigenen Auto. Bislang hat das Unternehmen die konkreten Pläne gehütet wie das nächste iPhone. Im Gespräch mit Bloomberg hat Apple-Chef Tim Cook das Geheimnis um das sogenannte „Project Titan“ gelüftet.

„It’s a core technology that we view as very important.“

Laut den Aussagen von Tim Cook liegt der Fokus auf „autonomen Systemen“. Dabei handele es sich um eine „Kerntechnologie“ für selbstfahrende Autos, die der Apple-Chef als „besonders wichtig“ bezeichnet. Er beschreibt die Technologie als „die Mutter aller KI-(Künstliche Intelligenz) Projekte“. Weiter erläutert er, „es ist möglicherweise das komplizierteste KI-Projekt, an dem man arbeiten könnte“.

Dass Apple starkes Interesse an Fahrdiensten besitzt, zeigte sich schon Mitte 2016, als das Unternehmen sich am Uber-Konkurrenten Didi Chuxing beteiligt hat. Eine Milliarde US-Dollar hat Apple in den Fahrdienstleister investiert.

Project Titan: Apples Autopläne gehen bis 2014 zurück

Seit 2014 arbeiten 1.000 Apple-Mitarbeiter im Stillen an der nächsten großen Sache, die intern als Project Titan bezeichnet wird. Anfangs sollte aus Apples geheimem Projekt ein eigenes selbstfahrendes Elektroauto hervorgehen – diese Pläne hatte das Unternehmen zwischenzeitlich gestrichen. 2016 kam es zu einer großen Umstrukturierung im Projekt – der Fokus wurde auf die Entwicklung einer Plattform für selbstfahrende Autos verlagert.

Apple-Auto: Der Lexus RX450h mit diversen Sensoren und Kameras. (Foto: Bloomberg)

Anfang Dezember 2016 tauchte bei der US-Verkehrssicherheitsbehörde ein Dokument auf, in dem erstmals bestätigt wurde, dass Apple an der Entwicklung von selbstfahrenden Autos arbeitet. Im April 2017 hat Apple die Erlaubnis erhalten, selbstfahrende Autos in Kalifornien zu testen – wenige Zeit später rollte eines der ersten mit Sensoren vollgepackten Fahrzeuge vom Apple-Gelände.

