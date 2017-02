TimelineJS3: So kreierst du beeindruckende Zeitleisten mit JavaScript

Mit der Lösung TimelineJS3 lassen sich beeindruckende Zeitleisten erstellen und in beliebige Seiten einbinden. Das verspricht Visual Storytelling auf hohem Niveau.

Neue Formen von Journalismus durch alternative Erzählweisen

Das Knight Lab ist ein Team aus Technikern und Journalisten, das es sich zum Ziel gesetzt hat, neue Formen von Journalismus zu entwickeln. Das Knight Lab ist angesiedelt an der Northwestern University in Illinois in den USA und kooperiert mit weiteren Bildungseinrichtungen zum Thema.

TimelineJS ist das erste, vollkommen praxistaugliche Experiment, das das Knight Lab an den Markt bringt. Dabei ist die aktuelle Version TimelineJS3 ein komplettes Rewrite der Vorversion und hat mit dieser nur noch den Anwendungszweck gemeinsam.

Zeitleisten als Basis für Geschichten

Wer schreibend tätig ist, der weiß, dass Chronologien in der klassischen Erzählweise als fortlaufender Text den Leser schnell ermüden. Wer liest schon freiwillig Geschichtsbücher, außer denen, die freiwillig Geschichtsbücher lesen?

In den seltensten Fällen wollen wir Schreiber uns auf eine Leserschaft beschränken, die freiwillig Geschichtsbücher liest. Wir zielen stattdessen auf den Durchschnittsmenschen als Zielgruppe. Und für den Durchschnittsmenschen darf so ein Beitrag durchaus mal etwas spannender daherkommen. Zeitleisten sind da ein probates Mittel, wenn du chronologische Abläufe darstellen willst.

Und die Darstellung von Zeitleisten ist genau die Aufgabe, die du mit TimelineJS erledigen kannst. Wenn dir noch etwas die Vorstellung davon fehlt, was TimelineJS leistet, dann schau dir einige der Beispiele auf der Projekt-Homepage an.

TimelineJS3: Zeitleisten für jedermann

Das Interessante an TimelineJS ist, dass nun jedermann solche Zeitleisten über seine Website publizieren kann. Da TimelineJS unter der MPL steht, ist der Einsatz auch im kommerziellen Umfeld möglich und kostenlos. Auf der Projekt-Homepage findest du entsprechend etliche Beispiele von Veröffentlichungen namhafter Medien-Outlets, wie etwa Time Magazine, CNN oder Le Monde.

TimelineJS3-Präsentation zum Leben Whitney Houstons. (Screenshot: t3n)

Das, was das Time Magazine kann, kannst du auch. Denn die Erstellung eigener Zeitleisten mit TimelineJS, sowie das nachfolgende Einbinden in deine Website ist wirklich einfach. Es funktioniert auf der Basis eines Iframes, also genauso wie das Einbinden eines Youtube-Videos.

Schau dir das folgende Video an, um einen schnellen Überblick zu erhalten: