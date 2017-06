Was muss eine Facebook-Anzeige können? 4 Marketing-Experten geben Tipps

Christoph Assmann ist seit mehr als vier Jahren Senior-Social-Media-Manager bei Sixt. In dieser Zeit hat er nicht nur das Content- und Community-Management in Deutschland, sondern auch das internationale Social-Performance-Marketing betreut. Unter anderem für die Real-Time-Marketing-Aktionen des Autovermieters hat er 2015 den Deutschen Preis für Onlinekommunikation in der Kategorie Social-Media-Team des Jahres gewonnen.

Im Marketing von Sixt gilt stets: „Sixt hasst Werbung – wenn sie langweilig ist“. Werbung ist dann langweilig, wenn der Kunde das beworbene Produkt schlicht nicht benötigt. Wir müssen den Kunden also zum richtigen Zeitpunkt in seinem Prozess der Kaufentscheidung abholen. Ob Inspiration oder Abverkauf, wichtig ist eine relevante und schnell verständliche Botschaft. Bei der Anzeigenerstellung berücksichtige ich daher den persönlichen Bedarf des Kunden. Dieser Bedarf des Kunden lässt sich beispielsweise über die Facebook-Pixel-Events erfassen. So kann ermittelt werden, welche Produkte sich der Kunde im Shop angesehen hat, wie oft er die Webseite besucht hat und welche Handlungen auf der Website bereits vorgenommen wurden.

Schaut sich ein Kunde mehrfach ein konkretes Fahrzeug an, ist eine Mietabsicht zu vermuten. Diesem Besucher der Sixt.de-Homepage kann ich so präzise das betrachtete Fahrzeug mit Preisangabe in der Anzeige präsentieren – beispielsweise über Dynamic-Product-Ads. Einem Neukunden hingegen, den ich auf Basis einer Lookalike-Audience meiner Webseiten-Besucher bewerbe, muss ich mein Produkt erst vorstellen und erklären. Hierfür bieten sich unter anderem Video-Ads an. Bei Sixt achten wir zudem generell auf eine kreative Tonalität, hochwertige Visuals mit großem Wiedererkennungswert und was immer gegen Langeweile hilft: Eine gute Prise Humor!