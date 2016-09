Tony Fadell: „Wenn ihr den iPhone-Deal wollt, bringt uns aufs Oktoberfest“

Nest-Gründer Tony Fadell plauderte auf der Bits and Pretzels über seine Zeit bei Apple, neue Projekte – und was ihm wichtig ist, wenn er in Startups investiert.

Tony Fadell zählt zu den umstrittensten Personen im Silicon Valley. Der beeindruckende Teil seiner Geschichte geht so: Einst bastelte er maßgeblich am iPod mit, dann verkaufte er sein Startup Nest für 3,2 Milliarden Dollar an Google. Der weniger beeindruckende Teil: Schon seit längerer Zeit gibt es keine neuen Nest-Produkte, im Juni verließ Fadell die Google-Mutter Alphabet, Kritik an seinem Führungsstil wurde laut.

Auf der Startup-Veranstaltung „Bits and Pretzels“ in München konzentrierte sich naturgemäß alles auf den beeindruckenden Teil von Fadells Geschichte – und darum, was er jetzt macht. Am Sonntag plauderte der Gründer über alle unkritischen Stationen seines Lebens: die Zeit bei Apple, die Gründung von Nest, seine heutigen Pläne und Investments.

Tony Fadell: „Meine Frau sagte, ich sei verrückt“

Den Ort der Veranstaltung nutzte Fadell sogleich für eine Anekdote. Als er vor elf Jahren das iPhone baute, flog er nach München, um mit einem Chip-Hersteller zu sprechen. Die Menschen in Trachten irritierten ihn. Er fragte seine Begleiter: „Warum tragen alle hier Lederhosen?“ Als sie ihm sagten, dass gerade das Oktoberfest stattfinde, war für ihn klar: „Da will ich auch hin.“ Man versuchte ihm klar zu machen, dass es ein Jahr brauche, um einen Tisch zu bekommen. Doch Fadell ließ sich damit nicht abspeisen: „Wenn ihr diesen iPhone-Deal wollt, dann bringt ihr uns auf das Oktoberfest!“, sagte er. Binnen einer halben Stunde sah das plötzlich anders aus: Fadell durfte auf das Volksfest. Auf der Bühne fügt er schmunzelnd hinzu: „Wenn das nicht passiert wäre, hätte es wahrscheinlich kein iPhone gegeben.“

Tony Fadell präsentiert sein neustes Projekt: Actev Motors, eine Art elektrisches Gokart. (Foto: t3n)

Heute baut Fadell nicht mehr iPhones, sondern bastelt wieder an eigenen Projekten. Nachdem er Alphabet im Juni verlassen hat, baute er eine Art elektrisches Gokart (kein Witz). Damit will er Kinder und Eltern zusammenbringen. So wie er früher mit seinem Opa an Soap-Box-Autos gebastelt habe, könnten Eltern nun mit Hilfe digitaler Mittel ein Gokart bauen. Als der Moderator ihn etwas skeptisch fragte, was denn seine Frau dazu sage, dass er nun Kinderautos baue, sagte Fadell nur: „Als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich vom iPhone zu Thermostaten wechsle, hat sie auch schon gesagt: ‚Du bist doch verrückt.‘“

Fadell gründet aber nicht nur selbst, er investiert auch in Startups – nach eigener Aussage hat er sich mittlerweile an einer dreistelligen Anzahl von Unternehmen beteiligt. Was ihm wichtig ist: das Team, das Produkt, das Geschäftsmodell und die Technologie. Er schaue nur nach Startups, die das alles mitbringen, sagt er.

„Du musst sehr lange investieren, wenn etwas die Welt verändern soll.“

Gleichzeitig kritisiert er die Venture-Capital-Szene insgesamt. „Die meisten Wagniskapitalgeber sehen nicht die Technologie und wie sie die Welt verändert“, sagt er. Sie sähen nur das Geld. Er hingegen plädiert für langfristige Investments: „Es braucht Jahre, bis du Erfolge siehst. Du musst sehr lange investieren, wenn etwas die Welt verändern soll.“ Es gehe um die Technologie, nicht um Zahlen.

Wie genau es mit Nest weitergeht, darauf gingen weder Moderator noch Gründer ein. Auch den Abgang von Alphabet ließ das Gespräch außen vor.