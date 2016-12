Tools für HR-Manager: So geht Personalorganisation per Software

Die Aufgaben von HR-Managern fressen Zeit. Vor allem, wenn sie mit rudimentären Programmen wie Excel erledigt werden. Ein weiterer Beitrag unserer Themenwoche Karriere

Für große Konzerne sind Personal-Management-Lösungen längst unverzichtbar. Wer 500 Angestellte oder noch mehr beschäftigt, kommt kaum um eine Software herum, die sich um Lohnabrechnung oder Urlaubsplanung kümmert. Daher sind Anwendungen für Human Resources (HR) schon immer Bestandteil der großen ERP-Lösungen von SAP, IBM oder auch Oracle. Sie berücksichtigen die operativen und strategischen Aspekte des Personalwesens.

Anders sieht das oft in kleinen und mittelständischen Unternehmen aus: Hier erledigen die Personalabteilungen ihre täglichen Routineaufgaben häufig mit Excel und anderen rudimentären Programmen aus der PC-Ära. Das macht die operativen Tätigkeiten ineffizient. Es bleibt keine Zeit dafür, die Produktivität zu steigern, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen oder die Prozesse in kritischen Bereichen wie Recruiting oder Talent-Management zu optimieren – obwohl gerade letztere Aufgabe in Zeiten des Fachkräftemangels im Mittelstand besonders wichtig wäre.

Hier helfen kleinen und mittleren Unternehmen HR-Lösungen, vor allem aus der Cloud. Auch wenn das Angebot an einfachen und kostengünstigen Tools für Unternehmen vergleichsweise mager ist: Es gibt einige „Best of Breed“-Anwendungen für klar begrenzte Aufgabengebiete, die die täglichen Prozesse der Personalabteilungen beschleunigen und die Teamarbeit vereinfachen. Ob Lohnabrechnung, Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Reisekostenabrechnung oder Recruiting und Bewerber-Management – wir erklären, was die Anwendungen genau können.

Einige Cloud-Lösungen fokussieren sich auf Teilaufgaben des Personal-Managements. Sage vereinfacht zum Beispiel die Lohnabrechnung. Solche Einzellösungen können ein guter Einstieg für kleine und mittelgroße Unternehmen sein. (Foto: Sage)

Programme für spezielle Aufgaben

Bei der Lohnabrechnung ersetzen Cloud-Lösungen – wie Edlohn oder Sage Entgelt und Personal – zunehmend die klassischen Desktop-Programme, darunter etwa Lexware Lohn und Gehalt. Der Grund: Sie lassen sich nicht nur überall via Web nutzen. Sie sind auch stets automatisch auf dem neuesten Stand, ohne dass sich das Unternehmen um Updates kümmern muss. Dazu kommt die einfache Nutzung: Intelligente Assistenten führen die Anwender durch die Schritte der Lohnabrechnung und übernehmen alle notwendigen Einstellungen sowie Berechnungen. So stellen die Anwendungen am Ende sicher, dass die Lohnbuchhaltung den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Weitere Aspekte des Personal-Managements, die Cloud-Lösungen ebenfalls abdecken, sind Zeiterfassung, Urlaubsplanung, Reisekostenabrechnung und Recruiting. Mit der modular aufgebauten Lösung Zep können Unternehmen zum Beispiel auf einer zentralen Plattform Aufträge projektorientiert abwickeln, Arbeitszeiten erfassen und Reisekosten verwalten. Für die reine Zeiterfassung gibt es auch Cloud-Dienste wie Timetac oder Clockodo. Sie fokussieren sich darauf, dass sich Projekt- und Arbeitszeiten möglichst einfach und schnell erfassen lassen.

Zep ist eine Cloud-Lösung, mit der Unternehmen Projekte abwickeln, Arbeitszeiten erfassen und Reisekosten verwalten können. (Foto: Zep)

In Sachen Reisekostenabrechnung bietet sich der Cloud-Dienst Xpenditure an. Mit dieser Anwendung können Unternehmen ihre Spesen- und Reisekosten vorbereiten, erfassen, genehmigen und abrechnen. Die Software punktet mit Automatisierungsfunktionen – vom Beleg bis zur Buchhaltung. Im Bereich E-Recruiting gibt es die deutsche Lösung Softgarden. Damit können Unternehmen Stellenanzeigen auf ihrer Webseite oder Facebookpage sowie auf verschiedenen Stellenbörsen schalten, die passenden Kandidaten finden und Bewerber verwalten.