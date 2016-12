Die Top 25 der deutschen Tech-Medien 2016

In unserem alljährlichen Ranking beleuchten wir die Popularität deutscher Tech-Medien im Internet. Die Schwerpunkte reichen von Computer und Elektronik über Hard- und Software bis hin zu E-Business und Technologie. Während IT-Printmedien tendeziell mit sinkenden Auflagen zu kämpfen haben, wollen wir in diesem Ranking das wachsende Segment der IT-Portale im Netz vorstellen.

Welches sind die größten deutschen Tech-Portale? Diese Frage haben wir in der Vergangenheit schon einige Male gestellt. Da unser letztes Ranking mittlerweile zwölf Monate zurückliegt, haben wir erneut einen Blick auf die aktuellen IVW-Zahlen geworfen. Als Grundlage unserer Tabelle dienen hierbei die monatlich erzielten Visits der angegebenen Portale.

Wie auch schon in den vergangenen Rankings steht Chip Online an der Spitze der Tabelle und bleibt somit das reichweitenstärkste Portal der deutschen Top 25 Tech-Medien. Auch Platz zwei und drei bleiben unverändert, Computerbild verbleibt trotz Besucherrückgängen knapp auf Platz zwei, Heise Online verliert auch minimal und bleibt dennoch auf Platz drei. Hinter Giga auf Platz vier rutscht erstmals PC-Welt in die Top fünf. Zu verdanken ist das einer Steigerung von 12,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Prozentual die größte Steigerung legt Macwelt hin. Mit einem Zuwachs von 32 Prozent geht es von Platz 17 auf 13. Trotz Einbußen von fast 30 Prozent konnte Winfuture hingegen sogar einen Platz nach oben rutschen. Die Besucherzahl von t3n ist auch im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Ein Wachstum von 20 Prozent beschert uns dieses Jahr erstmals einen Platz in den Top Ten. Ein großes Dankeschön hierfür an unsere Leser!

Die deutschen Top 25 der Tech-Medien

Ein Großteil der gelisteten Tech-Portale setzt vor allem auf redaktionelle Inhalte. Unter den Top 25 befinden sich aber auch Angebote, deren Visits sich zu über 50 Prozent auf User-Generated-Content und E-Commerce zurückführen lassen, darunter beispielsweise Androidpit.

Bevor wir euch die finalen Zahlen servieren, hier noch eine weitere Anmerkung: Wir haben in unserem Ranking Websites ausgelassen, die sich auf das Thema Gaming spezialisieren. Die Erklärung ist denkbar einfach: Gaming-Portale würden auf Basis der Visits einen guten Teil der Top 25 ausmachen und das Ranking einseitig gestalten. Der Übergang von Gaming-News, Game-Downloads und Online-Games ist zudem fließend.

Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist, dass viele Publisher, die in den letzten Jahren gut in unserem Ranking abgeschnitten haben, keine IVW-Zahlen mehr erheben lassen. Hierzu gehören Netzwelt, Notebookcheck, Drwindows, Tech.de und Caschys Blog.

Unser Ranking hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Wir wollen einen Überblick über die Visits der großen Tech-Medien geben. Falls wir ein passendes Tech-Portal vergessen haben, das von der IVW geprüft wird, schreibt uns doch einen Kommentar.

(Datenquelle: ausweisung.ivw-online.de)