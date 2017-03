Trending Storylines: Linkedin startet kuratierten Zweit-Newsfeed

Der Linkedin-Newsfeed wird in Zukunft um die sogenannten „Trending Storylines“ erweitert. Wir verraten euch, was dahinter steckt.

Linkedin will euch besonders interessante Themen präsentieren

Linkedin arbeitet seit geraumer Zeit daran, die Verweildauer der Nutzer zu erhöhen. Dazu hat das Karrierenetzwerk im letzten Jahr beispielsweise seinen Newsfeed überarbeitet. Dabei soll es aber nicht bleiben: Mit den „Trending Storylines“ gibt es bald einen zweiten Nachrichtenbereich für Nutzer des Netzwerks. Die Funktion ist in den USA bereits an den Start gegangen. In anderen Ländern soll das Feature „demnächst“ verfügbar sein. Wann genau, lässt die Microsoft-Tochter allerdings offen.

Linkedin will euch mit den „Trending Storylines“ die wichtigsten Themen liefern. (Grafik: Linkedin)

Die „Trending Storylines“ sollen Artikel und Beiträge zu besonders spannenden Themen enthalten. Die jeweiligen Themen sollen sich am Berufsfeld des jeweiligen Nutzers orientieren. Ausgewählt werden sie zum Teil von einer Redaktion und zum Teil durch Algorithmen. Laut Linkedin könnten Nutzer zu einem Thema beispielsweise die Meinung eines Branchenexperten, einen passenden Fachartikel sowie einen Beitrag aus dem persönlichen Netzwerk vorfinden.

Linkedin: Jedes Thema verfügt über einen eigenen Hashtag

Jede sogenannte Storyline soll über einen eigenen Hashtag verfügen. Über den können Linkedin-Nutzer in die Diskussion einsteigen und ihre eigene Meinung zu dem Thema kundtun. Außerdem können sie sich darüber auch weiterhin über das Thema informieren. Zukünftig soll es außerdem möglich sein, Nutzern und Themen zu folgen, die innerhalb einer Storyline auftauchen. So sollen Linkedin-Nutzer immer wieder neue Experten aus ihrem Fachbereich kennenlernen.

