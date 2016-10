Internet-Trolle sind ein Grund dafür, dass Salesforce Twitter nicht kaufen wollte

Twitters mangelnde Bereitschaft, sich um Hasskommentare zu kümmern, hat Salesforce von einem Kaufangebot abgehalten. Auch Disney fürchtete einen Imageschaden.

Salesforce hatte kein Interesse an Twitter-Hasskommentaren

Salesforce-CEO Marc Benioff schloss vergangenen Freitag im Interview mit der Financial Times ein Kaufangebot für Twitter aus. Jetzt ist einer der Gründe dafür bekannt geworden. Wie CNBC berichtet, waren die vielen Hasskommentare auf der Plattform unter anderem dafür verantwortlich. Salesforce bestätigte dem Sender das, wollte aber nicht näher darauf eingehen.

Auch der ehemalige Twitter CEO Dick Costolo gestand das Problem schon im letzten Jahr ein, wie Business Insider berichtete. Eine Studie, die sich mit Social-Media-Hasskommentaren beschäftigte, fand außerdem heraus, dass 88 Prozent des Hatespeechs im untersuchten Teils des Internets auf Twitter geschrieben wird. Die von Twitter zur Verfügung gestellten Funktionen seien in diesem Zusammenhang nicht ausreichend.

Laut Business Insider spielten bei der Salesforce-Entscheidung aber auch andere Faktoren eine Rolle. So war der Preis ein wichtiger Punkt, aber auch die Arbeitskultur bei Twitter. Auch der Druck von Salesforce-Investoren habe eine Rolle gespielt.

Disney zog schon länger sein Interesse an Twitter zurück. (Foto: Lucian Milasan / Shutterstock.com)

Disney fürchtete um sein Image

Disney, die ebenso als Käufer im Gespräch waren, zog sich aus einem ähnlichen Grund zurück. Der Konzern fürchtete einen Schaden für das familienfreundliche Image von Disney, berichtet Bloomberg.

Mittlerweile ist der 2009 gestartet chinesische Twitter-Klon Weibo mehr Wert als Twitter selbst. Ein alternativer Käufer konnte in der Zwischenzeit nicht gefunden werden.

omg that story was true:



Weibo ($WB): $11.32B

Twitter ($TWTR): $11.23B



:( Twitter now worth less than a clone. — Spooky Non-GAAP Rev (@alex) October 17, 2016

