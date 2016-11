Trump verspricht Apple riesigen Steuererlass, wenn sie in den USA produzieren

Donald Trump will Apples Fertigungsanlagen zurück in die USA bringen. (Foto: Shutterstock/Joseph Sohm)

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat Tim Cook massive Steuererlässe versprochen, wenn Apple künftig iPhones und Co. in den USA produzieren lässt.

Trump: Eine große Leistung, wenn Apple verstärkt in den USA produziert

In einem Interview mit der New York Times erzählte der designierte US-Präsident Trump, dass er Telefonanrufe von Bill Gates und Apple-CEO Tim Cook nach dem Wahlsieg Anfang November erhalten habe. Im Gespräch mit Cook habe Trump versucht, den Apple-Chef davon zu überzeugen, eine oder gar mehrere große Fabriken in den USA zu errichten und so die Produktion wenigstens zum Teil von China und Vietnam ins Heimatland zu verlagern.

Apple-Chef Tim Cook soll laut Trump Verständnis gezeigt haben. (Foto: Apple-Livestream)

Trump sagte weiter, dass er massive Steuerrabatte ins Spiel bringen würde und es eine große Leistung sei, wenn er Apple dazu veranlassen könnte, in den USA zu produzieren. Trump zufolge hatte Cook Verständnis für seinen Vorschlag.

Trump will allen Konzernen massive Steuerrabatte bieten – natürlich auch Apple

Trump sprach in dem Interview neben der Einrichtung erheblicher Steuerrabatte auch großspurig von der Beseitigung vieler Regularien, um es Unternehmen so leicht wie möglich zu machen, in den USA zu fertigen. Um welche es sich konkret handle und wie das Ganze aussehen könne, ließ er indes offen. Falls Unternehmen sich nicht darauf einließen, könnte Trump drohen, hohe Importsteuern von bis zu 45 Prozent auf Waren aus China zu erlassen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump davon sprach, Apples Produktion in die USA zurückzuholen. Schon Anfang 2016 forderte Trump Apple auf, wieder im Heimatland zu fertigen. Derzeit wird nur der in die Jahre gekommene Mac Pro in den USA gebaut – die produzierten Mengen dürften indes gering sein. Der Großteil der Produktion des Apple-Portfolios findet in China bei Foxconn und Pegatron statt.

Der Mac Pro wird in Texas produziert. (Bild: Apple)

Einem Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei zufolge soll Apple die Auftragsfertiger Foxconn und Pegatron damit beauftragt haben, zu kalkulieren wie hoch die Kosten der Errichtung von Produktionsanlagen in den USA seien. Pegatron weigerte sich, den Berechnungen Foxconns zufolge könnten sich die Produktionskosten durch die Verlagerung in die USA verdoppeln. Neben den hohen Kosten dürften weitere Probleme mit dem Umzug einhergehen. Denn mittlerweile ist in Asien die gesamte Infrastruktur der Zulieferungskette errichtet worden. Alle einzelnen Bauteile, die für die Fertigung vom iPhones, iPads und Macbooks benötigt werden, stammen aus Asien.

Einem Umzug in die USA steht aber wohl noch mehr im Wege: In einem Interview mit Tim Cook aus dem Jahr 2015 wurde er gefragt, warum Apple nicht in den USA fertigen lasse. Seine Antwort war, dass chinesische Arbeiter fähiger seien. Den Arbeitern in den USA würden entsprechende berufliche Qualifikationen fehlen. Zudem würden womöglich alle Werkzeugmacher in den USA in das Studio passen, in dem sie sich befinden würden – in China bräuchte man mehrere Fußballstadien. Nichtsdestotrotz beschäftigt Apple in den USA zehntausende Mitarbeiter – jedoch zum überwiegenden Teil nicht in der Fertigung, sondern in den Bereichen Tech-Support und Entwicklung.

