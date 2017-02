Trump-Dekret: 97 Tech-Unternehmen fordern Aufhebung des Muslim-Bans

Einflussreiche Silicon-Valley-Unternehmen sprechen sich gegen Trumps Einreiseverbot vor Gericht aus. Zugleich fehlen aber auch einige prominente Namen aus der Tech-Branche.

Etliche US-amerikanische Unternehmen, darunter Technologie-Giganten wie Apple, Google, Facebook und Microsoft, haben sich konkret gegen Donald Trumps Einreiseverbot ausgesprochen. Das Dekret des US-Präsidenten sieht vor, dass Menschen aus sieben mehrheitlich islamischen Staaten nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Dazu zählen Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia und Libyen. Trump begründet das mit einer generellen Terrorgefahr, die von diesen Ländern ausgehe.

Tech-Unternehmen stellen sich gegen Trumps Einreiseverbot

Der 45. US-Präsident: Donald Trump. (Foto: Shutterstock/Joseph Sohm)

Die Tech-Unternehmen reichten eine ausführliche Stellungnahme im Verfahren bei einem Berufungsgericht in San Francisco ein, das den Rechtsstreit um das Trump-Dekret derzeit bearbeitet. Die Unternehmen betonen in ihrer Position unter anderem, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in Amerika beigetragen hätten. Das Präsidentendekret sei diskriminierend und widerrechtlich, heißt es weiter.

Die Argumente wurden als „Freunde des Gerichts“ eingebracht. Mit einer solchen „Äußerung Dritter“ können Unbeteiligte eines Verfahrens eigene Argumente einbringen und auf eine bestimmte Entscheidung hinarbeiten. Insgesamt haben 97 Unternehmen aus der IT-Branche unterzeichnet – eine äußerst seltene Einigkeit. Viele dieser Unternehmen beschäftigen Mitarbeiter aus den vom Einreiseverbot betroffenen Ländern. Auf der Liste fehlen allerdings auch Unternehmen wie Tesla, Oracle oder Amazon.

Ein Bundesrichter hatte Trumps Erlass am Samstagmorgen auf Antrag der Bundesstaaten Washington und Minnesota ausgesetzt. Das Berufungsgericht in San Francisco lehnte einen danach von der US-Regierung eingereichten Eilantrag auf sofortige Aufhebung dieser Blockade des Einreiseverbots ab. Es will zunächst einmal ausführlichere Argumente von beiden Seiten hören, die bis Montagnachmittag eingebracht werden sollen.

Du willst mehr über eine der vielen Folgen des Einreisestopps erfahren? Dann lies auch: Deutsch-iranische Microsoft-Mitarbeiterin zum Trump-Dekret: „Ich war schockiert“