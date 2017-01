Trump will, dass Einreisende ihre Social-Media-Profile, Telefonkontakte und Websites offenlegen

Trump sorgt weiter für Aufregung. Laut CNN-Informationen will der US-Präsident, dass Einreisende ihre Social-Media-Profile, Telefonkontakte und Websites offenlegen.

In den USA herrscht Chaos. US-Präsident Trump sorgte am Wochenende per Dekret für ein Einreiseverbot für Flüchtlinge und Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten. Daraufhin folgten Proteste gegen die Entscheidung der US-Regierung, die immer noch nicht abreißen. Am Sonntagvormittag meldete CNN zudem, dass Trump in Erwägung zieht, ausländische Besucher generell anzuhalten, ihre Social-Media-Informationen sowie ihre Telefonkontakte und Browser-Historie bei der Einreise offenzulegen.

US-Einreisepläne: Ausländern, die sich weigern, soll Einreise verweigert werden können

US-Präsident Donald Trump will, dass US-Behörden künftig nur noch die Privatsphäre von US-Bürgern achten. (Foto: Shutterstock / Joseph Sohm)

Der CNN-Reporter Jake Tapper schreibt, dass Ausländern, die sich weigern, ihre Informationen zu teilen, die Einreise verweigert werden könnte – so wünsche es sich jedenfalls Donald Trump. Laut Informationen sei dieses Vorhaben bislang aber erst auf niedriger Diskussionsebene. Grund für diesen Plan sei der San-Bernadinho-Terrorist Tashfeen Malik, der unter einem Pseudonym und erhöhter Privatsphäre in sozialen Medien vor seinem Anschlag den Jihad gefordert hat.

Ende des vergangenen Jahres wurde bereits eine ähnliche umstrittene Änderung in der Informationsabfrage bei Touristen umgesetzt. Personen, die im Rahmen des Visa-Waiver-Programms einreisen, finden im dafür notwendigen ESTA-Antrag ein Drop-Down-Menü, das nach deren Social-Media-Profilen fragt. Die Eingabe ist allerdings optional. Unter Trump könnte diese Regel sich im Falle eines Falles verschärfen. Der Regierungssprecher Sean Spicer gab auf CNN-Anfrage keinen Kommentar zu dem aktuellen Report.

Auch dieser Beitrag könnte dich interessieren: Der Trump-Sieg ist ein Rückschlag für das Silicon Valley