Trump-Forderung: Apple-Zulieferer Foxconn plant einen Standort in den USA

Foxconn kündigt an, in die USA zu expandieren – lässt aber offen, ob am neuen Standort Apple-Geräte produziert werden. Donald Trump will den Konzern bekanntlich dazu bringen, seine Produkte in den USA herzustellen.

Apple-Zulieferer kommt Trumps Forderung nach

Wird das iPhone in Zukunft in den USA produziert? Diese Forderung von Donald Trump könnte Wirklichkeit werden. Der Apple-Zulieferer Foxconn kündigte am Mittwoch an, einen US-Standort aufzubauen. Details gibt es dazu noch nicht, der taiwanesische Elektronikhersteller ist erst in der Frühphase der Planung, berichtet das Wall Street Journal. Dass in der neuen Produktionsstätte für Apple gearbeitet wird, ist deshalb noch nicht bestätigt.

Einen Tag davor traf der designierte Präsident den Softbank-CEO Masayoshi Son. Der japanische Konzern kündigte nach dem Treffen an, 50 Milliarden US-Dollar in den Wirtschaftsstandort USA zu investieren und 50.000 Jobs zu schaffen. Auf einem Dokument, das Son bei der Pressekonferenz zeigte, war auch das Logo von Foxconn zu sehen. Ob und wie die beiden Unternehmen bei der US-Expansion in Trumps Amtszeit kooperieren, ist nicht bekannt.

Apple: iPhone-Fertiger wie Foxconn sollen prüfen, ob sich die Produktion auch in die USA verlegen ließe. (Foto: dpa)

Trump nähert sich Silicon Valley an

Trump hatte im Wahlkampf gefordert, dass Apple seine Produkte in den USA produzieren soll. Nach seinem Sieg telefonierte er mit CEO Tim Cook und versprach dem Konzern massive Steuererlässe, wenn die Produktion in die USA verlegt wird. Diese Option soll Apple bereits von Foxconn prüfen lassen.

Nächste Woche lädt Trump laut USA Today die Top-Manager der Tech-Branche zu einem Treffen, sicher dabei ist sein Unterstützer Peter Thiel.