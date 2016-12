Standpauke oder Zukunftstalk: Trump lädt Tech-Elite zu Gespräch am 14. Dezember

Am 14. Dezember wird sich die US-amerikanische Tech-Elite im Trump Tower einfinden. Der designierte US-Präsident Donald Trump lädt zum Tech Summit. Einige Branchengrößen werden aber wohl zu Hause bleiben.

Tech Summit im Trump Tower

Im Wahlkampf hatte Donald Trump kaum ein gutes Haar am Silicon Valley und den Bossen der dort ansässigen IT-Unternehmen gelassen. So rief er etwa zu einem Apple-Boykott auf und forderte Schutzzölle und einen Einreisestopp – eine potenzielle Gefahr für die auf ausländische Arbeitskräfte und einen problemlosen Handel angewiesenen Tech-Riesen. Kein Wunder, dass nur wenige IT-Chefs Trump unterstützten, darunter etwa der Investor und Paypal-Gründer Peter Thiel. Der soll jetzt helfen, die Wogen zu glätten. Die Tech-Elite ist zu einem Treffen am 14. Dezember im Trump Tower geladen. Die Einladungen wurden von Thiel, Trumps Kampagnenmanager Reince Priebus und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner verschickt.

Apple-Chef Tim Cook auf Schmusekurs mit Donald Trump? (Foto: Marco Prati/Shutterstock)

Etwas chaotisch scheint es bei der Vorbereitung des Treffens zuzugehen, das wahlweise als Einladung zur Versöhnung oder als Standpauken-Event gehandelt wird. In den US-Medien wird derzeit eine beinahe täglich aktualisierte Liste der zu dem Tech Summit eingeladenen IT-Größen geführt. Ebenso wird darüber spekuliert, wer alles im Trump Tower auftauchen wird.

Als sicher gilt, dass Alphabet-CEO Larry Page, Apple-Chef Tim Cook, Facebook-Vize Sheryl Sandberg, Microsoft-Boss Satya Nadella, Cisco-CEO Chuck Robbins, IBM-Chef Ginni Rometty, Intel-CEO Brian Krzanich und Oracle-Boss Safra Catz eine Einladung erhalten haben und auch zu dem Treffen gehen werden. Auch der neben Apples Tim Cook besonders im Fadenkreuz von Trumps Kritik stehende Amazon-Boss Jeff Bezos soll eingeladen worden sein und wird wohl auch bei dem Tech Summit erscheinen.

Einige IT-Größen verweigern sich dem Treffen mit Trump

Interessant ist aber sicher auch, wer nicht dabei sein wird, wenn Trump zur großen IT-Runde lädt. Während Uber-CEO Travis Kalanick und Airbnb-Chef Brian Chesky einen Auslandsaufenthalt als Ausrede ins Rennen führen, gibt es bei Netflix-CEO Reed Hastings, Salesforce-Chef Marc Benioff, Slack-CEO Stewart Butterfield oder Dropbox-Boss Drew Houston bisher keine offiziellen Infos, warum sie nicht zu dem Treffen kommen wollen. Ebenfalls nicht erscheinen werden die prominenten Silicon-Valley-Investoren Marc Andreessen, Max Levchin und Reid Hoffman. Auch Hewlett-Packard-Chefin Meg Whitman dürfte sich der Einladung zu dem IT-Treffen verweigern.

Spannend wird sein, was bei dem Treffen zwischen Trump und einem großen Teil der Tech-Elite des Landes herauskommen wird. Obwohl die meisten in der IT-Branche, gerade im liberalen Silicon Valley, Stimmung gegen Trump und für dessen Konkurrentin Hillary Clinton gemacht haben, müssen sich beide Seiten jetzt wohl zusammenraufen. Dass überhaupt so viele Tech-Größen zu dem Treffen anreisen, dürfte zu einem großen Teil der Person Peter Thiels geschuldet sein, der im Silicon Valley großes Ansehen genießt.

