Deutsch-iranische Microsoft-Mitarbeiterin zum Trump-Dekret: „Ich war schockiert“

Sepideh Schönfeld ist Deutsch-Iranerin, arbeitet bei Microsoft und war vorübergehend von Trumps Dekret zum Einreisestopp betroffen. Ein Gespräch über die Haltung der US-Regierung.

Die Microsoft-Mitarbeiterin Sepideh Schönfeld ist im Iran geboren und lebt seit ihrem zweiten Lebensjahr in Deutschland. Sie ist eine der Personen hierzulande, die zwei Staatsbürgerschaften haben. Ihr iranischer Pass machte sie am vergangenen Wochenende jedoch zur Aussätzigen. Obwohl sie schon lange für den amerikanischen Tech-Konzern arbeitet und beruflich als auch privat viel Zeit in den USA verbringt, setzt die US-Regierung sie aufgrund ihrer Wurzeln auf eine schwarze Liste: Für sie galt ein Einreisestopp. Der sogenannte „Muslim Bann“, den Donald Trump per Dekret angeordnet hat, betraf sie unmittelbar.

Mit unserem Redakteur Andreas Weck spricht sie über die Verfügung des US-Präsidenten und erklärt, was während der Phase des Ausschlusses in ihr vorging. Trotz großer Enttäuschung bleibt sie Amerika-Fan. Denn sie weiß, dass Trump nicht das Amerika widerspiegelt, dass sie kennen und lieben gelernt hat.

t3n.de: Sepideh, das Trump-Dekret zum Einreisestopp betraf auch dich. Als gebürtige Iranerin mit deutschem und iranischem Pass wurde dir die Einreise in die USA zeitweise verweigert. Was ging in dir vor als die Meldung dich erreichte?

Sepideh Schönfeld: Ich war äußerst schockiert, betroffen und zwei bis drei Tage lang extrem aufgewühlt. Auf so eine Weise diskriminiert zu werden, hat sich sehr demütigend und verletzend angefühlt. In meinem Freundes- und Verwandtenkreis herrschte ebenfalls Unverständnis, Entsetzen und teilweise auch Wut. Auf der einen Seite waren viele von uns nicht komplett überrascht, auf der anderen haben wir uns aber auch immer wieder gefragt, wie so etwas eigentlich passieren konnte.

t3n.de: Wie oft fliegst du in die USA? Und was für ein Verhältnis hast du zu dem Land?

Schönfeld: Ich fliege mindestens einmal bis mehrmals jährlich in die USA, sowohl aus beruflichen als auch aus privaten Gründen. Einige meiner besten Freunde sind US-Amerikaner, und auch zu meinen Kollegen in den USA habe ich einen regelmäßigen Kontakt. Ich habe sie alle als äußerst weltoffen und aufgeschlossen gegenüber anderen Nationalitäten erlebt. Und ich habe mich ganz bewusst für ein US-amerikanisches Unternehmen wie Microsoft als Arbeitgeber entschieden, da hier die Werte „Diversity“ und „Inclusion“ wirklich gelebt werden. Das Trump-Dekret hat mich daher sehr getroffen und enttäuscht, da es überhaupt nicht das Amerika widerspiegelt, das ich kennen gelernt habe.

t3n.de: Fühlt man sich verraten, wenn man für ein US-Unternehmen arbeitet, die hiesige Regierung einen jedoch mit so einem Dekret überhaupt nicht wertschätzt?

Schönfeld: Es hat sich vermutlich noch etwas absurder und ungerechter angefühlt, gerade weil man sich auch als Teil des Unternehmens zumindest ein Stück weit mit den USA identifiziert. Ich weiß jedoch auch ganz klar, dass ein Unternehmen nicht automatisch mit der Regierung eines Landes gleich gesetzt werden kann und dass auch insbesondere die Menschen eines Landes nicht unmittelbar mit der Regierung gleichgesetzt werden können. Ich werde nicht den gleichen Fehler begehen und generalisieren, sondern ich werde auch weiterhin die positiven Seiten und Menschen sehen, die dieses Land prägen und die für Gerechtigkeit und Offenheit in diesem Land kämpfen.

t3n.de: Was für Kreise hat die Nachricht bei Microsoft gezogen?

Schönfeld: Bereits am Wochenende gab es ein erstes Schreiben von unserem CLO Brad Smith an alle Mitarbeiter und ebenso ein Statement von unserem CEO Satya Nadella auf Linkedin. Microsoft USA hat in dem Schreiben vor allem den unmittelbar betroffenen Mitarbeitern, die innerhalb der USA reisten oder auf dem Rückweg in die USA waren, Hilfestellung und Zuspruch geboten. Ebenso hatten sie die betroffenen Mitarbeiter, die ihnen bekannt waren, einzeln angeschrieben und sowohl für diese als auch ihre Angehörigen eine E-Mail-Adresse eingerichtet, an die sie Fragen richten konnten.

Es ist natürlich positiv, dass der erste Widerstand gegen die menschenverachtende Politik etwas bewegt hat, aber er darf jetzt keineswegs nachlassen

Microsoft Deutschland hat dann auch recht zügig ganz offiziell Position bezogen und das Dekret als fundamentalen Rückschritt bezeichnet. Dies und mutmachende Nachrichten meiner Kollegen haben mir gezeigt, wie stolz ich sein kann, für ein Unternehmen zu arbeiten, in dem so viele Menschen humanitäre Werte teilen und in solchen Zeiten ganz fest hinter ihren Kollegen stehen und für Gerechtigkeit eintreten.

t3n.de: Wie viele Kollegen waren noch betroffen?

Ich weiß von mindestens drei weiteren Kollegen, die zu dem Zeitpunkt betroffen waren – ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es in Deutschland noch viele weitere waren. Ich glaube, dass der Mehrheit der Mitarbeiter die genau Bedeutung der Situation zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar war. Nicht allen realisierten, dass es nicht nur Menschen aus den sieben Ländern betraf, sondern auch diejenigen mit doppelter Staatsbürgerschaft. Ich habe am Montag ein Schreiben an meine Kollegen aus Deutschland verfasst, um sie über das Ausmaß dieses Dekrets nochmals aufmerksam zu machen, indem ich ihnen meine persönliche Situation darstellte.

t3n.de: Inzwischen ist der Einreisestopp gelockert. Bei Bürgern mit zwei Pässen gilt inzwischen der Pass des Landes, das nicht auf der Blacklist steht. Das ist ja erst einmal eine gute Nachricht für dich. Aber was sagt das jetzt genau über die Trump-Regierung aus?

Schönfeld: Für mich wirkt die Lockerung des Einreisestopps wie eine Kurzschlussreaktion, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Die Bürger der einflussreichsten Länder sollen eine Ausnahmeregelung bekommen, damit diese Länder keinen Widerstand mehr leisten. Es ist natürlich positiv, dass der erste Widerstand gegen die menschenverachtende Politik etwas bewegt hat, aber er darf jetzt keineswegs nachlassen, da weiterhin noch Millionen von Menschen betroffen sind.

t3n.de: Dennoch besteht das Dekret in Teilen weiter. Was für einen Effekt wird das auf das Ansehen der USA im Ausland deiner Meinung nach haben? Was bedeutet so ein Vorstoß für deren wirtschaftliche Interessen? Und was für die US-amerikanische Gesellschaft?

Schönfeld: Ich glaube, es ist noch zu früh, um beurteilen zu könne, welchen Effekt das Dekret langfristig auf das Ansehen der USA haben wird. Für mich zeugt es aktuell von Instabilität und Unruhe und leider einem großen Rückschritt. Da die USA einen der wichtigsten Wirtschaftsräume darstellt, glaube ich, dass die Politik des Protektionismus nicht nur der Wirtschaft der USA, sondern leider der gesamten Weltwirtschaft schaden wird. Zudem wird die Polarisierung der US-amerikanische Gesellschaft durch Beschlüsse wie diese noch weiter zunehmen.