Der Trump-Sieg ist ein Rückschlag für das Silicon Valley

Eine erste Idee, wie die USA unter ihrem neuen Präsidenten Donald Trump aussehen werden, findet sich in seinem Wahlprogramm: Darin fallen unter anderem Worte wie Schutzzölle und Einreisestopp. Sollte der republikanische Kandidat diese Pläne tatsächlich umsetzen, dürfte es nicht nur in der Außenpolitik ungemütlich werden – sondern auch in der Wirtschaft.

Schon heute müssen Unternehmen strenge Auflagen erfüllen, wenn sie ausländische Fachkräfte anwerben wollen. Wer ein Visum für eine nicht-amerikanische Fachkraft erhalten will, muss in den meisten Fällen einen Antrag an die Einwanderungsbehörde richten. Bevor überhaupt ein Visum beantragt werden kann, muss diese den Antrag bestätigen. Erst dann besteht die Chance auf eine Arbeitserlaubnis.

Noch schwieriger wird es, wenn jemand in den USA dauerhaft arbeiten will. Dafür braucht der Arbeitnehmer eine Greencard. Diese sogenannten beschäftigungsbasierten Karten sind aber auf 140.000 jährlich limitiert. Auch für qualifizierte Fachkräfte ist es also schwierig, die Genehmigung für einen dauerhaften Wohnort in den USA zu bekommen.

Jeder zweite Arbeitnehmer im Silicon Valley ist Ausländer

Wenn die Einwanderung unter Trump nun noch restriktiver wird, wird das besonders Firmen im Silicon Valley treffen. Die Innovatoren sind auf gute Leute angewiesen, um ihre Ideen voranzutreiben – und die kommen oft aus dem Ausland: Jeder Zweite zwischen 25 und 44 Jahren, der im Gründertal arbeitet, stammt aus einem anderen Land. In begehrten Bereichen wie Computer und Mathematik sind es sogar drei von vier Arbeitnehmern. Weil die Impulse von außen so wichtig sind, hat die US-Regierung im August sogar eine „International Entrepreneur Rule“ ins Spiel gebracht. Mit diesem Erlass könnten ausländische Gründer in den Vereinigten Staaten einfacher ein Unternehmen aufbauen.

Was mit dieser Idee unter Trump passiert, können wir nur erahnen. Aber sollte Trump die Einwanderungsquote tatsächlich auf 15 Prozent zurückschrauben wollen, wie es einige Beobachter befürchten, dann ist die Ausnahme für Gründer Geschichte, bevor sie überhaupt richtig angewandt wurde. Ausländische Fachkräfte anzuwerben, wird dann noch komplizierter. Warum das besonders die Firmen im Silicon Valley trifft? Weil sie sich schon jetzt um die besten Entwickler, Programmierer und andere Fachkräfte regelrecht streiten müssen. Konzerne wie Apple, Google, Intel und Adobe haben einst sogar einen Nicht-Abwerbungs-Deal geschlossen, weil der Wettbewerb selbst ihnen zusetzte.

Aber eine restriktivere Einwanderung ist nur ein Teil der bevorstehenden Trump-Ära. Bei einer der Debatten der republikanischen Präsidentschaftskandidaten sagte der künftige US-Präsident 2015, dass er sich vorstellen könne, „Teile des Internets“ zu schließen. Er sprach konkret von den Teilen, die die Terrormiliz IS nutzt. Wie er das umsetzen will, ließ Trump wie so oft offen. Sollte er seine Drohung aber tatsächlich wahrmachen, könnten auch Firmen wie Facebook betroffen sein. Auf der Plattform sollen die Terroristen unter anderem um Kämpfer werben. Je nachdem, wo Trump die Grenze zieht, könnte das schon ausreichen, um aus dem US-Netz verbannt zu werden.

Trumps Schutzzölle gefährden den Export von Cisco und Apple

Im Gegensatz zu dem scheidenden Präsidenten Barack Obama ist Trump außerdem ein Gegner der sogenannten Netzneutralität – eine Grundlage für das Internet als Innovationsmotor. Wobei Gegner schon fast zu viel gesagt ist: Ein Tweet von 2014 legt nahe, dass Trump nicht einmal verstanden hat, worum es bei dem Thema geht. Seiner Ansicht nach dreht sich die von Obama festgeschriebene Netzneutralität nämlich darum, konservative Medien zu zensieren. Tatsächlich geht es darum, ein fragmentiertes Internet zu verhindern, in der Provider eine Art Wegezoll für Daten erheben dürfen.

„Setzt Trump sein Programm wie geplant um, wäre er eine Bremse für den Innovationsstandort USA.“

Auch die höheren Zölle könnten zu einem Bumerang für die jungen Unternehmen werden. Eigentlich will der neue US-Präsident damit die einheimische Produktion ankurbeln. Doch es ist davon auszugehen, dass seine Pläne eher auf einen Handelskrieg mit China und anderen Weltmächten hinauslaufen würden: Wenn die USA die Zölle auf ausländische Produkte erhöhen, dürfte das Reich der Mitte seinerseits die auf amerikanische Waren erhöhen. Für Unternehmen, die ihre Software oder ihre Produkte weltweit vertreiben, ist das ein Risiko. Denn das würde nicht nur kurzfristig ihren Absatz gefährden. Langfristig droht ihnen sogar, von Märkten teils ausgeschlossen zu werden – so wie kürzlich Microsoft in Russland. Die Pläne könnten Hersteller von Hardware wie Apple und Netzwerkausrüster Cisco besonders hart treffen.

Mit diesen protektionistischen Plänen greift Trump die Offenheit des Silicon Valley an. Besonders neue Startups, die ihre Idee erst noch etablieren müssen, könnten dadurch nicht nur verlangsamt, sondern ganz gestoppt werden. Setzt Trump sein Programm wie geplant um, wäre er eine Bremse für den Innovationsstandort USA.

