Trump-Sieg: So reagieren Nadella, Cook und andere IT-Manager

Die IT-Branche stand im US-Präsidentschaftswahlkampf nahezu geschlossen hinter Hillary Clinton. Nach dem Trump-Sieg ist die Szene gespalten. Was Nadella, Cook und Co. zu sagen hatten, lest ihr hier.

Trump-Sieg versetzt IT-Welt in Schockstarre

Donald Trump hat für die Republikaner überraschend die Wahl gewonnen, der Multimilliardär und TV-Star wird der 45. Präsident der USA. Die IT-Branche hatte zum überwiegenden Teil die demokratische Rivalin Hillary Clinton unterstützt und muss sich jetzt offenbar erst einmal aus der Schockstarre befreien. Die ersten Reaktionen der Top-Manager wie Microsoft-Boss Satya Nadella oder Apple-Chef Tim Cook fallen recht unterschiedlich aus. Sie reichen von Aufrufen zur Versöhnung bis hin zur Forderung, Kalifornien abzuspalten.

Der neue US-Präsident: Donald J. Trump feiert seinen Wahlsieg. (Foto: dpa)

Nadella etwa gratulierte dem neuen Präsidenten im Namen von Microsoft auf Linkedin und kündigte an, dass sein Unternehmen auch mit allen weiteren neugewählten Volksvertretern im Kongress zusammenarbeiten wolle. Aber, so betonte Nadella, Microsoft wolle an seiner Mission und seinen Werten festhalten, etwa seiner vielfältigen und inklusiven Kultur. Apple-Chef Tim Cook hat sich öffentlich noch nicht zum Sieg von Donald Trump geäußert, vielleicht auch, weil der designierte US-Präsident sich im Wahlkampf auf Apple eingeschossen hatte. In einer internen E-Mail, die Buzzfeed zugespielt wurde, forderte Cook seine Mitarbeiter zur Geschlossenheit auf.

Nach Trump-Sieg: Kalifornien abspalten?

Es gibt aber auch weniger gelassene Reaktionen auf den Trump-Sieg in der Tech-Welt, insbesondere aus dem Silicon Valley. So brachte Hyperloop-Gründer Shervin Pishevar (erste Reaktion: „Horror, Horror“) die Abspaltung Kaliforniens ins Spiel und fand durchaus positives Echo für diese Idee. Noch deutlicher äußerte sich Dave McClure, der Gründer der Startup-Schmiede 500 Startups, auf dem Web Summit: „Wir sollten nicht einfach hier herumsitzen und so tun als sei nichts passiert. Wir wurden bestohlen, wir wurden vergewaltigt, die Wahl wurde uns gestohlen.“

Selbst Tech-Milliardär Peter Thiel, einer der wenigen aus der Szene, die sich im Vorfeld öffentlich zu Trump bekannten, räumte nach dem Überraschungserfolg des Quereinsteigers ein, dass das Land vor großen Herausforderungen stehe und jetzt alle US-Amerikaner zusammenstehen sollten. Wie wenig beliebt Trump in der Tech-Branche ist, zeigt sich auch daran, dass Oculus-Gründer Palmer Luckey aufgrund seiner Unterstützung für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten von der Entwicklergemeinde und den Facebook-Kollegen geschnitten wurde.

via winfuture.de