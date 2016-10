Trump vs. Clinton: Der Wahlkampf tobt auch zwischen Social-Media-Bots

Der US-Wahlkampf geht in die entscheidende Phase. Gleichzeitig streiten aber nicht nur Anhänger der beiden Kandidaten über die Zukunft Amerikas, sondern es sind auch zunehmend Bots im Einsatz, um Wähler zu beeinflussen.

US-Wahlkampf auf Twitter: Immer mehr Bots im Einsatz

Es ist Wahlkampfzeit in den USA. In der glamourösen Wüstenmetropole Las Vegas trafen sich die Spitzenkandidaten der beiden großen US-amerikanischen Parteien zum dritten und letzten Fernsehduell vor der Wahl. Während Donald Trump und Hillary Clinton auf der TV-Bühne über die Zukunft der Vereinigten Staaten stritten, kam es auf den sozialen Netzen zu einem Kampf um die Deutungshoheit über das Gezeigte. Wie eine Studie zeigt, waren daran aber nicht nur Menschen beteiligt – sondern zunehmend auch Bots.

Die Untersuchung stammt von Philip Howard, der an der renommierten Oxford Universität als Professor für Internet-Studien beschäftigt ist. Er und sein Team haben schon seit der ersten Fernsehdebatte einen genauen Blick auf den Einsatz von Twitter-Bots im US-Präsidentschaftswahlkampf geworfen. Nach seinen Angaben hat sich die Anzahl solcher Bots seit der ersten Debatte deutlich erhöht. Die von den Wissenschaftlern als Bots identifizierten Twitter-Accounts sollen am Tag der Debatte und den folgenden drei insgesamt mehr als 1,7 Millionen Tweets abgesetzt haben.

Krieg der Bots: Nicht nur Hillary Clinton und Donald Trump debattieren über Amerikas Zukunft. (Foto: dpa)

Trump-Anhänger haben die größere Bot-Armee, doch das Clinton-Lager hat aufgeholt

Howards Analyse der zweiten Debatte ergab, dass es auf beiden Seiten ein deutlich höheres Bot-Aufkommen gab, als noch bei der Ersten. Während des ersten Fernsehduells sollen Pro-Clinton-Bots 136.639 Tweets abgesetzt haben. Bei der zweiten TV-Debatte waren es schon 194.598 Tweets. Was zunächst viel klingt, ist letztlich aber keine große Zahl, wenn wir sie mit den Tweets aus dem Trump-Lager vergleichen.

Während des zweiten Fernsehduells sollen Bots 864.939 Tweets zugunsten des umstrittenen Immobilien-Tycoons abgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu den 576.178 Tweets während des ersten Fernsehduells. Fraglich bleibt allerdings, inwieweit die Trump-Kampagne wirklich davon profitiert.

Ebenfalls unklar ist, ob die Bots in einem Zusammenhang mit den jeweiligen Präsidentschaftskampagnen stehen, oder ob hier engagierte Unterstützer am Werk sind. Klar ist jedoch, dass die Form der automatisierten Einflussnahme in Wahlkämpfe weiter zunehmen wird. Zumal solche Bots auch längst in Europa im Einsatz sind. Das haben Professor Howard und sein Team erst kürzlich im Rahmen der Brexit-Abstimmung beobachten können.

