Trump wird Präsident – Website der kanadischen Einwanderungsbehörde bricht zusammen

Bryan Cranston hat es angekündigt, Barbra Streisand auch, genauso wie Cher, Jon Stewart und Samuel L. Jackson. Sie alle sagten: Wenn Donald Trump Präsident wird, dann wandern sie aus. Das „wenn“ ist nun Gewissheit: Der Unternehmer wird als 45. Staatsoberhaupt der USA in das Weiße Haus einziehen.

Und nun wollen offenbar nicht nur die Prominenten weg: Als sich der Sieg des republikanischen Kandidaten ankündigte, brach die Website der kanadischen Einwanderungsbehörde zusammen. Auf Twitter fanden sich dutzende Beiträge mit Screenshots der nicht erreichbaren Web-Adresse.

Mittlerweile ist die Website zwar wieder aufrufbar, aber der Wunsch nach Auswanderung bleibt präsent. Auf Google suchen laut der Trends-Auswertung immer mehr Menschen nach dem Schlagwort „Move to Canada“. Die Auswertung bezieht sich auf die Suchanfragen mit diesen Wörtern im Monat November. Auch die Suche nach dem Wort „emigrate“ hat deutlich zugenommen.

"Move to Canada" search interest appears to have skyrocketed over the past hour. #Election2016 pic.twitter.com/aTkKm5m1RN