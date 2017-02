Protest gegen Trumps Einreiseverbot: Darum machten diese Tech-Riesen nicht mit

In einer Stellungnahme haben sich 97 US-Tech-Riesen gegen Trumps Einreiseverbot ausgesprochen. Einige Konzerne haben aber nicht unterschrieben – und das hatte Gründe. Wir sagen euch, welche.

Tech-Riesen: Namhafte Namen fehlen zuerst, einige folgen nach

97 Unternehmen aus der IT-Branche haben am Wochenende einen sogenannten Amicus-Curiae-Brief unterzeichnet. Mit der 54-seitigen Stellungnahme protestierten sie gemeinsam gegen das von US-Präsident Donald Trump geplante Einreiseverbot für Muslime aus sieben Ländern. Auf der Unterschriftenliste fehlten allerdings einige namhafte Tech-Riesen, etwa Tesla und SpaceX von Trump-Berater Elon Musk.

Tesla-Chef Elon Musk bleibt Trump-Berater, unterschrieb das Schreiben der Tech-Riesen aber trotzdem. (Foto: Phil Stafford / Shutterstock.com)

Der öffentliche Druck, der unter anderem durch die Nennung der betroffenen Firmen in US-Medien erzeugt wurde, brachte derweil eine ganze Reihe von Unternehmen zum Einlenken. Mit Tesla, SpaceX und HP unterschrieben im Laufe des Montags weitere 30 IT-Firmen den Unterstützerbrief – beziehungsweise ein ergänzendes Schreiben. Mit IBM, Yahoo, AOL, Tumblr, der Telekom-Tochter T-Mobile, Oracle oder Amazon gibt es aber immer noch eine Reihe von IT-Konzernen, die bis dato nicht unterschrieben haben.

Die Kollegen der US-Media-Plattform Mashable haben die wichtigsten auf der Unterstützerliste fehlenden Unternehmen aufgelistet und entsprechende Stellungnahmen für die Gründe eingeholt. Amazon, so scheint es, hat gute Gründe, sich der Unterschrift zu verweigern. Denn der E-Commerce-Riese hatte sich – wie Microsoft und Expedia – in einem Gerichtsverfahren gegen den sogenannten Muslim-Ban Trumps ausgesprochen. Ein Anwalt habe dem Konzern daher geraten, nicht zu unterschreiben, erklärte ein Amazon-Sprecher.

Tech-Riese Oracle unterschreibt nicht

Oracle hingegen ist eng mit der Trump-Administration verbunden. CEO Safra Catz gehört zum engsten Berater-Stab von Donald Trump, zudem verfügt Oracle über eine Reihe von Regierungsaufträgen. Tinder und Slack, die trotz kritischer Aussagen ihrer Chefs in Bezug auf das Trump-Dekret zuerst nicht auf der Liste der 97 Unternehmen zu finden waren, haben sich im Nachhinein den Protesten noch angeschlossen.

Dass der öffentliche Protest von Medien und Kunden helfen kann, dass sich Tech-Firmen neu positionieren, zeigt das Beispiel Uber. Nachdem der Taxi-Dienst sich nicht an dem Streik der Taxifahrer an den US-Flughäfen nach dem Einreiseverbot Trumps beteiligt hatte, verlor Uber 200.000 Nutzer in wenigen Tagen. CEO Travis Kalanick erklärte anschließend seinen Rücktritt aus dem Beraterteam Trumps. Bei der Stellungnahme vom Wochenende war Uber dafür gleich mit dabei.

