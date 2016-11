Die besten Tweets zum gestrigen DHDL-Staffelfinale

Gestern lief das große das DHDL-Staffelfinale. Wir präsentieren die besten Tweets zum Abschluss der beliebten Gründershow.

Casino4Home

Jorin und Nikias Karner sowie der gemeinsame Freund Andy Sanders wollen das Casinoerlebnis nicht nur ins Wohnzimmer bringen: Seit vier Jahren bieten die drei Gründer mit ihrem Unternehmen Casino4Home die Möglichkeit, sich die originalen Casino-Spieltische, von Poker über Blackjack bis Roulette, entweder nach Hause oder auf die nächste Firmenfeier liefern zu lassen. Jetzt soll daraus ein wachsendes Unternehmen werden. Für ein Investment von 50.000 Euro bietet das Trio zehn Prozent der Firmenanteile an.

Dubiose Glücksspiele. Toller Start in eine seriöse Investment-Show. #DHDL — emshapro (@emshapro) November 1, 2016

"Meine Veronika hat in Marrakesch mit Brad Pitt, George Clooney und Matt Damon ein Casino ausgeraubt." - Carsten Maschmeyer. #DHDL — Benny Illinger (@IamIllgner) November 1, 2016

3Methoden, eine Firma zu ruinieren: Mit Frauen, ist am schönsten, mit Computern, ist am gründlichsten, mit Glückspiel, am schnellsten #dhdl — Gernot Spelsberg (@Newline65) November 1, 2016

"Wir haben seit dem ersten Tag schwarze Zahlen."

Das ist nicht das Roulette, dass ich kenne.#DHDL — The Blocks (@m_blocksberg) November 1, 2016

Herr Maschmeyer setzt die Rente seiner Kunden! #dhdl — Kat (@KatVonIrgendwo) November 1, 2016

"Ich war damals in derselben Situation wie ihr"



Ist Jochen damals etwa mit nem Roulette-Tisch aus dem Flugzeug gesprungen? #DHDL — anredo (@anredo) November 1, 2016

Jochen Schweizer vermarktet jetzt Glücksspielerlebnisse, anschließend Bungeejumping ohne Seil. #DHDL — CaptainOnTheBridge (@itnopred) November 1, 2016

Deal? Ja. Erwartungsgemäß kann sich Jochen Schweizer für das Konzept begeistern. Der Löwe bekommt allerdings 25,1 statt der ursprünglich geforderten zehn Prozent der Anteile.

Gesund & Mutter

Windeln wechseln, stillen, Wäsche waschen – alles selbstverständlich nach der Geburt eines Kindes. Regelmäßige und gesunde Mahlzeiten für die frisch gebackenen Mütter bleiben dagegen häufig auf der Strecke, behauptet Susi Leyck, und hat ein Unternehmen gegründet. Über ihren Shop Gesund & Mutter verkauft sie hochwertige Komplett-Gerichte für Mütter. Diese sollen stillfreundlich sein, da sie auf blähende Zutaten wie Zwiebeln und Knoblauch verzichten und weder Konservierungsstoffe noch Geschmacksverstärker beinhalten. Doch das Wachstum hält sich noch in Grenzen. Um neue Zielgruppen zu erschließen sowie Marketing und Logistik voranzutreiben, benötigt Leyck 100.000 Euro. Dafür bietet sie 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

"Nach der Geburt dreht sich alles um das Baby. Bei uns nicht."



Ok, ick ruf die Bullen und das Jugendamt.#DHDL — Benny Illinger (@IamIllgner) November 1, 2016

Und für die Singles demnächst: Frustriert & Frittiert. #DHDL — Danone auf Spatzen (@Zuckerb3rg) November 1, 2016

8,50€ für ein Glas? Die Mütter, die sich das regelmäßig leisten können, haben einen privaten Koch #dhdl — j (@lookingbowwow) November 1, 2016

Für 8,50 Euro hol ich mir 2 Döner und ne Cola. #DHDL — anredo (@anredo) November 1, 2016

Für 8,50 Euro fliege ich persönlich nach Frankreich zum Bio-Bauern, engagiere Alfons Schuhbeck und vergolde das Glas. #DHDL — emshapro (@emshapro) November 1, 2016

Sie will sich gesund in ernähren und haut sich Ravioli, Ei und Ketchup in die Pfanne? #wtf #dhdl — ixxim (@ixxim) November 1, 2016

Deal? Nein. Zwar zeigen sich nicht alle Löwen von einem Investment abgeneigt. Ein Investment scheitert jedoch an der unklaren Zielgruppe und dem hohen Preis der Gerichte.

Bataillon Belette

(Foto: Bernd-Michael Maurer)

Mit Strumpfhosen ist das ja immer so eine Sache. Sie halten oft nicht besonders lange. Bataillon Belette um die Gründer Pia Buck und Daniel Moser will das ändern. Das Unternehmen hat angeblich eine nahezu reißfeste Strumpfhose mit hohem Tragekomfort entwickelt, die vor allem berufstätige Frauen ansprechen soll. Als nächstes soll die Produktpalette erweitert und auch der Vertrieb ausgebaut werden. Dafür benötigen sie eine Finanzspritze in Höhe von 60.000 Euro. Ihr Tauschangebot: 16 Prozent ihrer Firmenanteile.

Make Strumpfhosen great again. #DHDL — David Vaulont (@DavidVaulont) November 1, 2016

"Wir sind seit 7 Jahren zusammen. 6."



"Sechseinhalb"



"Sechseinhalb!"

Seine Zahlen beherrscht der Kerl schon mal! #dhdl — Nullius in Verba (@bb_Nulliusinv) November 1, 2016

Vergesst die Horrorclown-Masken! Als Mann trage ich die Strumpfhosen ab sofort um Banken zu überfallen #DHDL — Mario Hanousek (@mariohanousek) November 1, 2016

Cherno Jobatey stellt jetzt Strumpfhosen her? #DHDL — Arnulf Koch (@ArnulfKoch) November 1, 2016

Der Maschmeyer hatte ja früher gar keine Strumpfhosen! Der ist barfuß mit'm Bollerwagen los, tote Vögel für die Suppe sammeln! #DHDL — Imre Grimm (@ImreGrimm) November 1, 2016

Dümmel guckt gerade im IPhone welches chinesische Arbeitslager die Strumpfhose für 20 Cent herstellen kann #dhdl — Hafensänger (@HafensaengerMi) November 1, 2016

Deal? Ja. Es wird der letzte Deal von Ralf Dümmel in dieser Staffel. Die Gründer lassen sich auf eine 30-prozentige Beteiligung ein.