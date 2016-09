Die besten Tweets zur gestrigen DHDL-Folge

Gestern auch wieder die Höhle der Löwen (DHDL) geschaut? Wir präsentieren die besten Tweets zur Sendung.

Papa Türk

(Foto: Vox/Bernd-Michael Maurer)

Wer kennt das nicht: Der Döner hat fürstlich geschmeckt, doch was bleibt, ist die unangenehme Knoblauchfahne. Zum Glück haben Roman Will und Jan Plewinski aus Bremen eine Lösung: Mit Papa Türk stellen sie den Löwen das erste Erfrischungsgetränk vor, das Atem- und Essensgerüche gleichzeitig neutralisiert. Die Wirkung kommt vom grünen Blattfarbstoff Chlorophyl. Nach zahlreichen Dönerbutzen soll jetzt auch der Einzelhandel erobert werden. Die Gründer fordern 400.000 Euro für 25 Prozent der Firmenanteile.

Ein Getränk gegen den Geruch von Knoblauch nach einem Döner? Wie soll man denn damit den Partner finden, der einen trotz allem liebt?! #DHDL — Ann Cathrin (@anncathrin87) September 20, 2016

Wer Dönergeruch neutralisieren will, hat Döner nicht verstanden und sollte ab sofort Döner weltweit verweigert bekommen. #DHDL — Sarah Kuttner (@KuttnerSarah) September 20, 2016

Vural Öger hätte sofort zugeschlagen... #dhdl — LibudaStan (@tobeilinho) September 20, 2016

Corporate Design des Todes. #dhdl — Malibu Ken (@malibu__ken_) September 20, 2016

Ich frag meine Investoren auch immer ob sie n atemtest an mir machen wollen #dhdl — Oliver (@0li86) September 20, 2016

Deal? Ja. Handelsmogul Ralf Dümmel offeriert den geforderten Geldbetrag für eine 30-prozentige Unternehmensbeteiligung. Die Gründer schlagen ein.

Lalatz

(Foto: Vox/Bernd-Michael Maurer)

Dann stellt Eva Schrader den Löwen ihre Erfindung vor: den Lalatz. Als Mutter von vier Kindern war es die Krefelderin leid, nach jedem Essen den Tisch und die Kleidung ihrer Kinder komplett zu reinigen. So ist die Idee des extra langen Lätzchens, das gleichzeitig auch als Tischset dient, entstanden. Um ihre Erfindung in die Läden zu bringen, benötigt Schrader 100.000 Euro. Im Gegenzug bietet sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile an.

Die Gründerin hat einen langen Latz. Einfach wirken lassen #DHDL — Maik Klotz (@klotzbrocken) September 20, 2016

"Eva Schrader ist 4 fache Mutter."



Und wieviel Prozent möchte sie davon abgeben? #DHDL — Benny Illinger (@IamIllgner) September 20, 2016

Der Lalatz wäre ideal zum DÖNERESSEN!!

Ich nehm dann 30% Anteile...😑 #DHDL — Little Bastard (@sticksen34) September 20, 2016

Ein Schlabber-Lätzchen für 29 Euro. Ekstase im Prenzlauer Berg. #DHDL — Esther (@erl_koenigin) September 20, 2016

30€ Kaufpreis für nen 5€ Produktionspreis. Es ist der Apple-Latz. #DHDL — Rübe (@RubinrotXx) September 20, 2016

Es regt mich auf, dass die Unternehmer immer einfach rausgehen und ihren ganzen Scheiß stehen lassen #dhdl — hearth (@einsmitdemall) September 20, 2016

Wenn dir Maschi sagt, dass man ehrlich aussieht.

Na gut, ein Versuch wars für sie wert.#DHDL — Pändabar (@LeiboldsWorld) September 20, 2016

Deal? Nein. Nicht nur die Unternehmensbewertung in Höhe von einer Million Euro bei gerade mal 8.000 Euro Umsatz sorgt für Stirnrunzeln. Die Gründerin verzettelt sich auch mit einem Patent, das sie den Löwen zur Ansicht vorlegen will, jedoch offenbar zu Hause vergessen hat. Dumm gelaufen.

Glasello

(Foto: Vox/Bernd-Michael Maurer)

Bei Glasello handelt es sich um einen mobilen Reinigungs- und Desinfektionsstick, speziell für die Ränder von Trinkgläsern, Getränkedosen und Essbesteck. Mit ihrer gleichnamigen Firma wollen die Gründer Luis Llorens Garcia und Stevan Sokola unter anderem Herpes bekämpfen. Was fehlt, ist ein reichweitenstarker Distributionskanal. Deswegen benötigen die Gründer 125.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent ihrer Anteile feil.

Glasello. Lalalatz.. was kommt als nächstes? Grumsibums? #DHDL — Maik Klotz (@klotzbrocken) September 20, 2016

Die Idee hat keinen USP, weil sich die Evolution vorher das Immunsystem ausgedacht hat. #DHDL — NoraPfue (@norapfue) September 20, 2016

Ich sehe schon Mütter in Panik ausbrechen, weil der Plastikbecher auf dem Kindergeburtstag nicht mit Glasello desinfiziert wurde #DHDL — Alice (@LookingForLis) September 20, 2016

Das Rundum-Sorglos Paket für den nächsten Besuch in der Dönerbude...Papa Türk, Lalalatz und Glasello. Jetzt für bloss 149€ bei HSE... #DHDL — Tøfte D. (@torte220) September 20, 2016

Wenn alle sagen, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Dümmel daher. #DHDL — Lisa Hegemann (@frauhegemann) September 20, 2016

Deal? Ja. Wieder einmal wittert Ralf Dümmel das große Geschäft, wohlgemerkt als einziger Löwe. Die anderen Juroren äußern sich skeptisch, zweifeln vor allem an der Usability des Produkts. Dümmel einigt sich mit den Gründern auf eine Beteiligung in Höhe von 30 Prozent.