Plötzlich Follower: Twitter-CEO entschuldigt sich nach Trump-Panne

560.000 Menschen folgten auf Twitter plötzlich US-Präsidenten Trump – und das gegen ihren Willen. Jetzt entschuldigt sich Twitter-CEO Jack Dorsey für die unfreiwillige Panne bei den Nutzern.

Viele Follower, null Tweets

Präsident Trump folgen, ohne es zu wollen: Das ist jetzt vielen Twitter-Usern in den USA unfreiwillig passiert. Twitter-CEO Jack Dorsey erklärte jetzt, wie die Follower-Panne zustande kam und entschuldigt sich bei den Nutzern für den Fehler. In einer Reihe von Tweets berichtet er, wie er mit seinem Team einen friedlichen Account-Wechsel über die Bühne bringen wollte – und dabei gänzlich versagte. Twitter bestätigte, dass 560.000 Menschen von diesem Vorfall betroffen seien. Nicht nur der @POTUS-Account war involviert – auch @VP, @WhiteHouse, and @PressSec sind beteiligt.

All: we investigated what happened here, and we made some mistakes (which have been corrected). Some context first. https://t.co/W1n3Xs6LaN — jack (@jack) 21. Januar 2017

Mit dem neuen amtierenden Präsidenten wechseln auch die Twitter-Accounts: Donald Trump findest du von nun an unter @POTUS. Die Follower von Obama wurden Freitag um 12.00 Uhr Eastern Time von Twitter automatisch auf @POTUS44 umgezogen – gleichzeitig auch auf @POTUS.

Auf @POTUS44 sind archivierte Tweets von Obama zu finden. Wer allerdings am Freitag nach 12 Uhr mittags erstmals @POTUS44 folgen wollte, wurde im gleichen Zug mit Donald Trump unter @POTUS vernetzt. Selbst Twitter-User, die dem 45. Präsidenten vorher nicht folgten, fanden den neuen Präsidenten plötzlich in ihrer Timeline wieder – auch diejenigen, die den Account zuvor blockiert hatten.

Entschuldigung vom Twitter-Team

„Das war ein Fehler und nicht richtig, es ist uns zuzuschreiben und wir entschuldigen uns. Keine Entschuldigung: Wir glauben, dass wir all eure Accounts wieder in Ordnung gebracht haben, was das Folgen und Entfolgen angeht."

Abgesehen davon gab es noch weitere Unregelmäßigkeiten, die Dorsey jedoch nicht aufklärte. Einige Twitter-User beschwerten sich, dass sie weder den Präsidenten-Accounts – noch irgendeinem anderen Account des Weißen Haus – gefolgt waren. Das Kuriose: Auch diese User folgten wie durch Zauberhand plötzlich mindestens einem der Profile.

