Jack Dorsey wendet sich in E-Mail an Twitter-Mitarbeiter: „Das Leben ist kurz“

Twitter CEO Dorsey wandte sich letzte Woche in einem internen E-Mail an seine Mitarbeiter. Einen möglichen Verkauf spricht er darin nicht an, viel mehr bedankt er sich.

Kein Wort über bevorstehenden Twitter-Verkauf

Mit 408 Wörtern richtete sich Jack Dorsey letzte Woche an seine Mitarbeiter, Bloomberg wurde jetzt das interne E-Mail zugespielt. Sie fragten auch nach einem offiziellen Statement an, eine Sprecherin des Unternehmens wollte das E-Mail aber nicht kommentieren.

Dorsey merkte in dem E-Mail an, dass er jetzt seit einem Jahr wieder CEO von Twitter ist, was ihm dazu veranlasst eines zu sagen: „Danke.“

„Ich weiß, dass es nicht einfach war. Aber wir sehen Menschen, die unseren Service jeden Tag nutzen wollen“, so Dorsey weiter. Auf Twitter geht es um News und Gespräche, so der CEO. Dabei ist er vor allem darauf stolz, dass Twitter der schnellste Kanal ist, um die neuesten Nachrichten zu bekommen. Er merkt an, dass auf Twitter Nachrichten live passieren.

Der neue Schwerpunkt mit Livestreams, wie die Übertragung der Debatten der US-Präsidentschaftskandidaten oder Sportereignisse, werden in dem E-Mail interessanterweise nicht erwähnt. Am Sonntag wurden immerhin 17 Millionen Tweets zu einer der Debatten gepostet.

Persönlicher Dank an Dorseys engste Twitter-Mitarbeiter

Dorsey schließt das E-Mail indem er sich bei einigen seiner engsten Mitarbeiter bedankt. Darunter fällt unter anderem Twitter COO Adam Bain, Periscope CEO Kayvon Beykpour, CMO Leslie Berland und die HR Verantwortliche Renee Atwood. Dorsey hebt außerdem die persönlichen Eigenschaften von jedem hervor und beschreibt Beykpour etwa damit, dass er gerne an seinem Hoodie kaut.

@jack I like to call it his "side-hoodie" cc @kayvz — Sara Haider 🐼 (@pandemona) October 7, 2016

Währenddessen verlor die Twitter-Aktie gestern rund 13 Prozent, nachdem die Aussichten einen Käufer zu finden schlecht aussahen. Mittlerweile berichtet Reuters aber wieder, dass Salesforce noch immer ein möglicher Bieter ist, trotz Widerstand der Aktionäre. Disney und Alphabet, die ebenso als mögliche Interessenten im Gespräch waren, werden kein Angebot abgeben.

deliberating whether to make an offer for Twitter amid resistance from its shareholders - Reuters • $TWTR — CNBC (@CNBC) October 10, 2016

