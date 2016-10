Twitter: Noch diese Woche drohen Entlassungen, 300 Mitarbeiter müssen gehen

Die erste Tat, als Jack Dorsey im letzten Jahr neuer CEO von Twitter wurde, war, dass er sich von 336 Mitarbeitern des Unternehmens trennte. Laut einem Bericht von Bloomberg könnte es jetzt wieder soweit sein. Twitter muss nach fallenden Verkaufszahlen Geld einsparen. Noch vor der Telefonkonferenz mit Investoren und Analysten am Donnerstag oder rund um diesen Termin könnte es jetzt zu den Entlassungen kommen, verrieten Insider Bloomberg. Auch in diesem Jahr sollen es wieder acht Prozent aller Mitarbeiter sein, die betroffen sind.

Am Montag verschob Twitter auch die Veröffentlichung seiner Zahlen zum dritten Quartal um einige Stunden, diese werden jetzt vor dem Öffnen der Börse bekanntgegeben. Wer Fragen für die Telefonkonferenz hat, kann diese mit einem Tweet an @TwitterIR mit dem Hashtag #TWTR stellen.

UGH now i have to wake up before noon https://t.co/avXEGWscQF

Twitter sucht seit einiger Zeit nach einem Käufer, blieb aber bisher ohne Erfolg. Nachdem Disney und Apple kein Angebot machen wollten, zog sich schließlich auch der größte Interessent, Salesforce, zurück.

Im letzten Oktober erfuhren Mitarbeiter von ihrer Entlassung, indem sie bemerkten, dass sie von der Firmen-E-Mail-Adresse oder anderen Accounts wie Github entfernt worden waren. Bleibt abzuwarten, ob es in diesem Jahr anders ablaufen wird.

I've been impacted by $TWTR's layoffs. This is how I found out this morning. pic.twitter.com/MbjFwYLcU2