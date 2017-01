Twitter verkleinert sich: Google übernimmt das Developer-Kit Fabric

Twitter hatte die Tools für die Entwicklung von Mobile Apps 2014 eingeführt, jetzt kauft Google das Toolkit und integriert es in sein Developer-Angebot.

Twitter trennt sich von Assets

Twitter verkauft einen Teil seiner Assets. Das Unternehmen bestätigte am Mittwoch den Verkauf von Fabric, einem Toolkit für Mobile-App-Entwickler, an Google. Der neue Eigentümer integriert das Team hinter Fabric in seine Developer-Products-Gruppe. Dort werden die Mitarbeiter an Googles eigenem Developer-Toolkit Firebase arbeiten.

Fabric wird laut offiziellen Zahlen von 580.000 Mobile-Entwicklern eingesetzt und erreicht somit 2,5 Milliarden aktive Mobilgeräte. Welchen Preis die Alphabet-Tochter für die Tools zahlt, ist nicht bekannt. Nachdem Twitter stetig an der Börse enttäuscht und keinen Käufer findet, trennt sich das Unternehmen seit Monaten von Teilbereichen. Nach der Schließung von Büros im Ausland wurde erst kürzlich die Video-App Vine eingestellt, um Kosten zu sparen.

Der ehemalige Twitter-CEO Dick Costolo präsentierte die Developer-Tools von Fabric im Herbst 2014. (Foto: Marla Aufmuth/Twitter, Inc.)

Keine Änderungen in Übergangsphase

Für Developer, die Fabric im Einsatz haben, ändert sich laut Twitter vorerst nichts. Wenn die Transaktion abgeschlossen ist, werden die AGBs aktualisiert. Google will nach Abschluss der Transaktion weitere Details zur Zusammenarbeit mit Fabric bekanntgeben.

Zu den Services von Fabric gehören unter anderem die Absturz-Analyse Crashlytics, die User-Identifikation Digits und die App-Statistik Answers. Über Fabric pflegte Twitter auch seine Beziehungen zur Developer-Community und organisierte die jährliche Konferenz „Flight“.