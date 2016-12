CEO Jack Dorsey bittet Twitter-Nutzer um Feedback: Viele wollen Tweets bearbeiten

(Foto: Esten Hurtle ( @esten ) for Twitter, Inc.)

Twitter-CEO Jack Dorsey hat Twitter-Nutzer jetzt dazu aufgefordert ihm Feedback zu geben. Am meisten gewünscht: Tools gegen Belästigungen und eine Tweet-Edit-Möglichkeit.

Dorsey bittet Twitter-Nutzer um Vorschläge

Airbnb-CEO Brian Chesky fragte die Airbnb-Nutzer auf Twitter bereits vor einigen Tagen was sie sich für 2017 wünschen. Jetzt folgt ihm auch Dorsey und gibt Nutzern die Möglichkeit Wünsche für Twitter und auch seine zweite Firma, Square, zu äußern. Dabei antwortet er zahlreichen Usern auch direkt auf ihre Vorschläge.

Besonders häufig gefordert wird, dass die lang gewünschte Möglichkeit Tweets zu bearbeiten endlich kommt. Dorsey zeigt sich dafür auch offen. Er meint, dass eine Form einer Bearbeitungs-Möglichkeit definitiv gebraucht wird, nicht nur für verifizierte Accounts.

@JeremyLittau edit yes. What community tools specifically? — jack (@jack) December 29, 2016

@newschambers team has been thinking about it! — jack (@jack) December 29, 2016

Twitter: Belästigungen, Bedrohungen endlich in den Griff bekommen

Aber auch mehr Klarheit im Umgang mit Tweets, die Nutzer belästigen oder bedrohen wird gefordert. Dorsey bezeichnet dies als Top-Priorität für das Unternehmen, bleibt dabei aber unklar welche neuen Wege in der Zukunft eingeführt werden könnten, um Usern mehr Sicherheit auf der Plattform zu gewähren.

@jack allow more visibility into how harassment reports are handled and prevent repeat offenders from creating new accounts. — Amber 🌸 Discko (@amberdiscko) December 29, 2016

@jack Better systems to deal with abuse. Better/more consistent enforcement of rules/community standards. Ban Nazis & other hate groups. — Katie Mack (@AstroKatie) December 30, 2016

Andere Forderungen für das nächste Jahr beziehen sich etwa auf einen verbesserten Prozess, um einen verifizierten Account zu bekommen oder darauf Listen einfacher auffindbar und verwaltbar zu machen. Nutzer fordern außerdem, dass Instagram-Bilder besser angezeigt werden und, dass man sogenannte Tweetstorms besser verwalten kann.

