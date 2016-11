Peinliche Panne oder Absicht? Account von Twitter CEO Jack Dorsey gesperrt

Zahlreiche Twitter-Nutzer posteten in der Nacht auf Mittwoch Screenshots von dem gesperrten Account des Twitter CEOs. Es wurde dabei auch spekuliert, ob es sich um ein Versehen oder gar um Absicht handelt und Twitter einen neuen CEO gefunden hat. Die Sperre wirft auch die Frage auf, wie zuverlässig die Funktion Accounts zu melden ist und, wie leicht etwa auch Accounts irrtümlich gesperrt werden können.

Wir haben bei Twitter nachgefragt, was der Grund für die Sperre war und werden den Artikel updaten, sobald wir mehr erfahren.

It appears @jack is back but without his huge base of followers/following pic.twitter.com/lOvXe1KzXC

::sees someone twete photo of jack Dorsey account suspension::



"i could RT, or i could do my own screencap and say exactly the same thing"