Twitter prüft einen neuen Weg, um Geld mit Power-Usern zu machen

Twitter arbeitet an neuen Möglichkeiten, um Einnahmen aus seinen professionellen Nutzern zu generieren. Der Social-Media-Dienst bestätigt, aktuell eine kostenpflichtige Premium-Version der hauseigenen Tweetdeck-Software in Betracht zu ziehen. Mit ihr sollen tiefergehende Analysen für Marketer und Nachrichten-Organisationen ermöglicht werden, um die Reichweite der eigenen Tweets auszubauen.

Twitter prüft derzeit in einer Umfrage bei ausgewählten Nutzern, welche Funktionen bei dem Bezahldienst gewünscht sind. „Wir führen diese Umfrage durch, um das Interesse an einer neuen, erweiterten Version von Tweetdeck zu beurteilen“, erklärt ein Unternehmenssprecher gegenüber The Verge. Ob und wann der Premium-Service wirklich ausgerollt wird und wie viel das Abo kosten könnte, verrät das Unternehmen zurzeit noch nicht.

Scoop: Twitter is developing an 'advanced TweetDeck' that would be available for monthly subscription fee & feature a range of new features: pic.twitter.com/MlKw8xZlVS