Twitter in Nöten: Weitere Top-Manager gehen von Bord

Im Herbst sah es so aus, als hätte sich ein Käufer für den angeschlagenen Kurznachrichtendienst Twitter gefunden. Jetzt müssen Gründer Jack Dorsey und seine Mitarbeiter allein das Ruder herumreißen. Und das, wo eine ganze Reihe von Top-Managern das Unternehmen verlassen. Nach dem für den Geschäftsbetrieb verantwortlichen COO Adam Bain, der als rechte Hand Dorseys gilt, kündigten jetzt Technikchef (CTO) Adam Messinger und Produktmanager Josh McFarland ihren Abschied von Twitter an.

Messinger teilte via Twitter mit, er wolle nach fünf Jahren bei dem Kurznachrichtendienst eine Auszeit nehmen. McFarland hingegen kündigte an, dass er bei der Kapitalbeteiligungsgesellschaft Greylock Partners als General Partner anheuern werde. McFarland war als CEO von Tellapart, das Twitter im Frühjahr 2015 für 533 Millionen US-Dollar übernommen hatte, an Bord gekommen. Greylock Partners gehörte zu den Investoren bei Tellapart. Sowohl Messinger als auch McFarland erklärten sinngemäß, sie hätten eine gute Zeit bei Twitter verbracht. Genaue Gründe für den Abschied nannten sie nicht.

After 5 years I’ve decided to leave Twitter and take some time off. Grateful to @jack for the opportunity and to my team for shipping.