Twitter testet 280 Zeichen lange Tweets

Twitter will es wissen: Der Kurznachrichtendienst probiert derzeit doppelt so lange Tweets aus. Das Unternehmen zeigte sich in einem Blogeintrag vorab zuversichtlich, dass die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben könne. Dahinter steckt ein nachvollziehbarer Gedanke: Twitter habe wohl bemerkt, dass Menschen, die sich nicht mehr auf 140 Zeichen festlegen müssten, mehr twittern würden, hieß es im Beitrag. Die Änderung wolle das Social-Media-Unternehmen vorerst jedoch nur „mit einer kleinen Gruppe“ von Nutzern testen, „bevor wir die Entscheidung treffen, sie für alle verfügbar zu machen“.

Der Testlauf wird global stattfinden. Lediglich Nutzer mit den Spracheinstellungen Japanisch, Chinesisch und Koreanisch seien zurzeit ausgeschlossen – weil in diesen Sprachen ohnehin mehr Inhalt mit weniger Schriftzeichen vermittelt werden könne. Lediglich 0,4 Prozent der Tweets auf Japanisch würden die Länge von 140 Zeichen erreichen, lässt Twitter wissen. Hingegen erreichen neun Prozent der englischen Twitter-Beiträge die Zeichenbeschränkung. Viele Nutzer seien darüber frustriert. Die durchschnittliche Länge betrage dabei 15 Zeichen in japanischen Tweets und 34 Zeichen in englischen.

This is a small change, but a big move for us. 140 was an arbitrary choice based on the 160 character SMS limit. Proud of how thoughtful the team has been in solving a real problem people have when trying to tweet. And at the same time maintaining our brevity, speed, and essence! https://t.co/TuHj51MsTu