Twitter stellt neues videobasiertes Werbeformat vor

In der offiziellen Ankündigung bezeichnet Twitter die Video-Website-Cards als „kreatives Format, das die Kraft von Videos mit der Möglichkeit kombiniert, Nutzer auf eine Website zu lenken, wo sie mehr erfahren oder konkrete Handlungen vornehmen können.“ Das neue Anzeigen-Format verfügt über ein automatisch abspielbares Video, eine anpassbare Überschrift sowie eine Ziel-URL. Der Sound des Videos wird erst beim Anklicken abgespielt. Beim Antippen des Videos öffnet sich eine größere Darstellung davon sowie eine Vorschau der hinterlegten Zielseite.

Das neue Werbeformat eignet sich besonders für die Werbeziele Website-Klicks, Video-Ansichten und Markenbekanntheit. So können Anzeigen beispielsweise auf Views optimiert werden, wenn es darum geht, Bekanntheit zu generieren. Sind hingegen Conversions das maßgebliche Kampagnenziel, können die Video Website Cards auf Website-Klicks optimiert werden.

Laut Twitter erzielten die Video-Website-Cards in der Beta-Testphase eine zweimal höhere Click-Through-Rate als andere mobile Video-Anzeigen. Die Nutzerbindung, gemessen an der Verweildauer auf der Zielseite, konnte um bis zu 60 Prozent erhöht werden.

Zu den Beta-Testern gehörte unter anderem die Bank of America, die mit dem Werbeformat die Funktionen ihrer mobilen Banking-App vorstellten und auf eine Webseite mit weiterführenden Informationen verwiesen:

It’s nice to be alerted when something’s a little off. Stay on top of things like unusual account activity.