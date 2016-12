Kamera statt Social Network: Twitter dreht Vine doch nicht ganz ab

Die App besteht als „Vine Camera“ weiter, die sechssekündigen Videos können auf Twitter geteilt werden. Einen Käufer hat das Unternehmen offenbar nicht gefunden.

Vine-Videos auf Twitter teilen

Ende Oktober kündigte Twitter an, seine einstige Hype-App Vine einzustellen. Jetzt rudert der Betreiber ein bisschen zurück: Vine wird zwar keine eigene Plattform mehr sein, das Erstellen von sechssekündigen Videos ist allerdings weiterhin möglich. Die App heißt ab Januar „Vine Camera“, kündigt das Unternehmen in einem Blogpost an.

Die mit Vine Camera aufgenommenen Videos können User direkt auf Twitter posten oder auf ihrem Smartphone speichern. Wie in der ursprünglichen Anwendung werden sie als Dauerschleife abgespielt. Alle anderen Features werden mit der neuen Version nicht mehr verfügbar sein. Das Social Network ermöglicht ab sofort den Download der eigenen Vine-Videos. Wer sein Netzwerk nicht verlieren will, kann die App mit Twitter verknüpfen und allen dort aktiven Usern folgen.

Ab Januar können User „Vine Camera“ Videos nur mehr auf Twitter posten. (Foto: Vine)

Web-Archiv mit Download

Das Web-Portal vine.co bleibt als Video-Archiv bestehen. Der Download der eigenen Inhalte ist sowohl dort als auch über die App bis zum Update im Januar möglich.

Nachdem Twitter das Ende von Vine ankündigte, überlegte der Eigentümer den Verkauf des Dienstes. Aus den Übernahmegesprächen mit Interessenten ist offenbar nichts geworden. Das Abdrehen der App ist Teil der Sparmaßnahmen, die der Social-Media-Betreiber dieses Jahr umsetzen musste. Die Vine-Gründer arbeiten mittlerweile an einer neuen App mit dem Namen „Hype“.