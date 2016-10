Twitters Endspiel: Das Übernahmemärchen ist ausgeträumt

New Yorker Börsen beim Börsenstart von Twitter. (Foto: Anthony Correia/Shutterstock)

Twitter rief das Wettbieten aus, scheint aber keine Käufer zu finden. Es ist das neuste Kapitel eines dreijährigen Missverständnisses mit der Börse. Die Kolumne Wall Street Valley.

Das Drama geht ins vierte Jahr: Seit November 2013 ist Twitter tatsächlich schon an der New York Stock Exchange notiert. Bis auf wenige Wochen nach dem IPO, als die Aktie in einem Anflug von irrationalem Überschwang und freundlichen Empfehlungen der konsortialführenden Banken bis auf 74 Dollar abhob, gleicht die Börsenlaufbahn des 140-Zeichen-Dienstes einem schier endlosen Sturzflug.

Nicht einmal mehr 14 Dollar waren die Anteilsscheine Ende April nach den schwachen Quartalszahlen wert – der Absturz von den Allzeithochs betrug in der Spitze mehr als 80 Prozent. In den vergangenen zwei Wochen sah es so aus, als könnte Mitbegründer Jack Dorsey, der die Geschicke des Social Media-Pioniers seit rund einem Jahr als CEO leitet, zumindest Schadenbegrenzung betreiben und noch einmal den Ausgabekurs von 26 Dollar aufblitzen lassen.

Zerplatzte Übernahmehoffnungen

Nicht aus fundamentalen Gründen allerdings, denn Twitter verbrennt auch im elften Jahr des Bestehens weiter dreistellige Millionenbeträge – pro Quartal. Vielmehr schienen sich die lang anhaltenden Übernahmespekulationen endlich zu konkretisieren. Und wie: Nachdem alle paar Monate ein Gerücht um einen möglichen Bieter aufgetaucht war, nannte der Finanzsender CNBC vor zwei Wochen gleich ein ganzes Quintett möglicher Interessenten.

Google, Microsoft, Verizon, Disney, Salesforce – alle schienen interessiert. Für zwei Wochen sah es nach einem Wettbieten und damit nach vermeintlich üppigen Kurssteigerungen aus, die die Wall Street mit einer 40 Prozent-Rallye vorwegnahm. Dann folgte der schwarze Mittwoch: Nach Handelsschluss dementierten nacheinander Google und Disney, während Salesforce-CEO Mark Benioff in einem Interview verklausuliert durchblicken ließ, dass eine Übernahme zu gegenwärtigen Kursen kaum zu finanzieren sei, weil Großaktionär Fidelity Druck machte, wie die New York Times später berichtete.

Verizon hatte im Vorfeld abgewunken, und Microsoft dürfte aktuell zu sehr mit seiner 26 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Linkedin beschäftigt sein, als dass Satya Nadella seinen Aktionären die nächste Akquisition in der Größenordnung zumuten könnte. In anderen Worten: Es gibt aktuell keine Bieter – Twitters Übernahmemärchen scheint ausgeträumt, die Aktie stürzte um happige 20 Prozent an nur einem Handelstag auf wieder unter 20 Dollar ab.