TYPO3 8.6 ist da: Die wichtigsten Neuerungen im Überblick

TYPO3 ist in Version 8.6 erschienen. Mit dabei sind einige spannende Neuerungen, die größtenteils auch Bestandteil der nächsten Version mit Langzeitsupport sein werden.

TYPO3 8.6: Das sind die wichtigsten Neuerungen

TYPO3 steht ab sofort in Version 8.6 bereit. Dabei handelt es sich um das letzte Release vor Veröffentlichung der Langzeitsupport-Version TYPO3 8 LTS im April 2017. Die aktuelle Version des Content-Management-Systems (CMS) bringt einige interessante Neuerungen mit. So wurde der in Version 7 eingeführte Bildassistent deutlich verbessert und erlaubt jetzt auch mehrere Zuschnittvarianten bei einem Bild. Außerdem kann die wichtigste Region des Bildes markiert werden, damit diese immer sichtbar bleibt.

TYPO3 8.6: Der Image-Wizard beherrscht jetzt ein paar neue Tricks. (Screenshot: TYPO3)

Darüber hinaus hat das TYPO3-Team auch fluid_styled_content und css_styled_content überarbeitet und dadurch den Umgang damit vereinfacht. Als Nebeneffekt haben sich daraus mehrere UX-Verbesserungen im Editor ergeben. „List of pages“ und „List of sections“ sind jetzt echte Content-Elemente und lassen sich daher ohne Zwischenschritt im Elemente-Wizard auswählen.

TYPO3 8.6 verbessert die Link-Validierung

Der Umgang mit Links wurde ebenfalls in Version 8.6 von TYPO3 verbessert. So wird euch jetzt der Link-Pfad in der Vorschau angezeigt statt einem kryptischen internen Link. Außerdem blendet das CMS Validierungsfehler jetzt in der oberen rechten Ecke des Backends ein. Auch verbessert wurde das Scheduler-Modul. Einzelne und mehrere Aufgaben lassen sich jetzt mit dem nächsten Cron-Job ausführen. Darüber hinaus wurde das Interface für den Umgang mit Tasks überarbeitet.

TYPO3: Auch das Scheduler-Modul wurde in Version 8.6 überarbeitet. (Screenshot: TYPO3)

Das TYPO3-Team arbeitet auch weiterhin an der Übersetzungsfunktion. So könnt ihr jetzt festlegen, ob ein Element übersetzt werden soll oder es den Wert der Ursprungssprache übernimmt. So wird sichergestellt, dass etwaige Änderungen automatisch übertragen werden. Eine vollständige Liste aller Veränderungen findet ihr im offiziellen Changelog zu Version 8.6 von TYPO3.

